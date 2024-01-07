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10:19 (мск), источник: RT на русском

Рыбакина обыграла Соболенко в финале WTA 500 в Брисбене

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над белоруской Ариной Соболенко в финале WTA 500 в Брисбене (Австралия).

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Источник: AFP 2023

Встреча между спортсменками завершилась со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.

Турнир в Брисбене проходил с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го. Призовой фонд соревнований — $1 736 763.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв назвал тяжёлым полуфинальный матч с Шаном на турнире ATP в Гонконге.

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Рыбакина обыграла Соболенко в финале WTA 500 в Брисбене
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