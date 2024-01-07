Рыбакина обыграла Соболенко в финале WTA 500 в Брисбене
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над белоруской Ариной Соболенко в финале WTA 500 в Брисбене (Австралия).
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над белоруской Ариной Соболенко в финале WTA 500 в Брисбене (Австралия).
Встреча между спортсменками завершилась со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.
Турнир в Брисбене проходил с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го. Призовой фонд соревнований — $1 736 763.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв назвал тяжёлым полуфинальный матч с Шаном на турнире ATP в Гонконге.