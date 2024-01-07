Казахстан вновь на вершине! Еще одна теннисистка выиграла турнир WTA

Источник: ASB Classic

В финальной встрече Данилина и Грунчакова, посеянные под вторым номером, обыграли первых номеров турнира американку Бетани Маттек-Сандс и чешку Марию Боузкову — 6:3, 6:7 (5), 10:8. Игра продолжалась один час и 50 минут.

На турнире в Окленде Анна и Виктория выиграли все четыре матча с общим соотношением 8:2 по сетам. Чемпионки заработали по 250 рейтинговых очков и 12,82 тысячи долларов США призовых на двоих (5,79 миллиона тенге).

Благодаря этому успеху Данилина поднимется в рейтинге парного разряда с 54 на 44-ю позицию. Это ее пятый титул на парных соревнованиях WTA и первый совместный с 25-летней Грунчаковой. Для словацкой теннисистки это также пятый успех на турнирах WTA в паре.