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15:35 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан вновь на вершине! Еще одна теннисистка выиграла турнир WTA

28-летняя казахстанка Анна Данилина стала победительницей парного турнира WTA 250 — ASB Classic в Окленде (Новая Зеландия). Она добилась успеха вместе с партнершей из Словакии Викторией Грунчаковой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ASB Classic

В финальной встрече Данилина и Грунчакова, посеянные под вторым номером, обыграли первых номеров турнира американку Бетани Маттек-Сандс и чешку Марию Боузкову — 6:3, 6:7 (5), 10:8. Игра продолжалась один час и 50 минут.

На турнире в Окленде Анна и Виктория выиграли все четыре матча с общим соотношением 8:2 по сетам. Чемпионки заработали по 250 рейтинговых очков и 12,82 тысячи долларов США призовых на двоих (5,79 миллиона тенге).

Благодаря этому успеху Данилина поднимется в рейтинге парного разряда с 54 на 44-ю позицию. Это ее пятый титул на парных соревнованиях WTA и первый совместный с 25-летней Грунчаковой. Для словацкой теннисистки это также пятый успех на турнирах WTA в паре.

Напомним, что сегодня, 7 января, казахстанка Елена Рыбакина стала победительницей одиночного турнира WTA 500 в австралийском Брисбене.

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