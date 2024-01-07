«Конец карьеры?» Бурная реакция на снятие Надаля с Australian Open

Первая неделя нового года преподнесла неприятный сюрприз поклонникам тенниса со всего света. В воскресенье, 7 января, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль объявил, что не сыграет на Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт в Мельбурне с 14 по 28 января.

"Привет всем. Во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, заставила меня поволноваться. По приезде в Мельбурн у меня появилась возможность сделать МРТ. У меня микроразрыв мышцы, но не в той области, где была травма. И это хорошая новость. Но сейчас я не готов выступать на максимальном уровне в пятисетовых матчах. Поэтому я возвращаюсь в Испанию, чтобы проконсультироваться с врачом, пройти курс лечения и отдохнуть.

Я усердно трудился в течение года ради этого возвращения. И, как я всегда говорил, моя цель — быть на своём лучшем уровне через три месяца. Несмотря на то что для меня это печальная новость, что я не смогу сыграть перед потрясающей публикой Мельбурна, это не очень плохая новость. И все мы сохраняем позитивный настрой на сезон.

Я очень хотел сыграть здесь, в Австралии. И у меня была возможность провести несколько матчей, которые сделали меня очень счастливым и позитивным. Спасибо всем за поддержку и до скорой встречи!" — написал испанский теннисист в своих социальных сетях.

К сожалению, случилось то, чего опасались многие. Из-за травмы бедра Надаль пропустил почти весь сезон-2023. Испанец не играл с прошлогоднего Australian Open и вернулся на корт только на турнире в Брисбене, чтобы подготовиться к мэйджору в Мельбурне.

Организаторы дали уайлд-кард Рафаэлю, и он не подвёл. В первом матче после возвращения Надаль в двух сетах обыграл чемпиона US Open — 2020 Доминика Тима, затем разгромил любимца местной публики Джэйсона Каблера, а вот с другим австралийцем Джорданом Томпсоном уже не справился, упустив три матчбола в четвертьфинале. Рафе уже во время игры понадобился медицинский перерыв.

Таким образом, впервые с 1999 года в мужской сетке Australian Open не будет ни Роджера Федерера, ни Рафаэля Надаля. На протяжении многих лет как минимум один теннисист из этой пары радовал своей игрой публику в Мельбурне.

Пока сложно сказать, когда 37-летний Надаль вернётся на корт. Как сказал сам теннисист, ему сперва нужно проконсультироваться с врачом. Если же за основу взять слова Рафы о трёх месяцах, можно предположить, что он постарается подойти в оптимальной форме если не к мартовским «Мастерсам» в США, то к апрелю, когда начнётся грунтовый сезон. Всё же грунт — его любимое покрытие. Крупнейшие турниры на этом отрезке — «Мастерсы» в Монте-Карло, в Мадриде и в Риме. Ну, а на стыке весны и лета — как обычно, «Ролан Гаррос», который испанский чемпион выигрывал 14 раз.

Кроме того, ранее было объявлено, что 3 марта в Лас-Вегасе Надаль и его соотечественник, двукратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас, проведут выставочный матч. Однако теперь судьба этого поединка, очевидно, под вопросом.

Как отреагировали в соцсетях

Алькарас, к слову, одним из первых выразил поддержку Надалю. «С нетерпением жду встречи с тобой на следующем турнире, Рафа! Выздоравливай скорее!» — написал Карлос в комментариях к посту Рафаэля в соцсетях.

«Было здорово видеть, как ты снова играешь, Рафа. Желаю скорейшего выздоровления», — заявил генеральный директор Australian Open Крейг Тайли.

«Нам будет не хватать тебя в Мельбурне, Рафа. С любовью и наилучшими пожеланиями желаем скорейшего выздоровления. Скоро увидим тебя на корте», — добавили в пресс-службе турнира.

«Береги себя, Рафа», — так отреагировали в пресс-службе «Ролан Гаррос».

«Большой удар для мужского тенниса, после того как возвращение Надаля выглядело столь многообещающе в первых матчах в Брисбене на этой неделе», — отметил журналист Бен Ротенберг.

«Мечты Рафаэля Надаля об Australian Open закончены. Это конец его славной карьеры?» — задаются вопросом журналисты из Tennis365.

«Так грустно, что Рафы не будет в Мельбурне», — признался сербский журналист Саша Озмо.

«Возвращайся сильнее, Рафа. Мы с тобой», — с таким пожеланием выступили в Tennis TV.

«Не лучшие новости для турнира. Надеемся, в оставшейся части года он будет здоровым», — написали журналисты из Tennis Updates.

«Рафаэль Надаль, снявшийся с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы после целого года отсутствия, — поистине удручающая новость», — подметил журналист Скотт Барклай.

А двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха, комментируя новость о Надале, и вовсе не нашёл слов, оставив лишь несколько грустных эмодзи.