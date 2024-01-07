«Конец карьеры?» Бурная реакция на снятие Надаля с Australian Open
Увы, возвращение Рафаэля пока идёт не так, как хотелось бы его фанатам.
Увы, возвращение Рафаэля пока идёт не так, как хотелось бы его фанатам.
Первая неделя нового года преподнесла неприятный сюрприз поклонникам тенниса со всего света. В воскресенье, 7 января, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль объявил, что не сыграет на Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт в Мельбурне с 14 по 28 января.
"Привет всем. Во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, заставила меня поволноваться. По приезде в Мельбурн у меня появилась возможность сделать МРТ. У меня микроразрыв мышцы, но не в той области, где была травма. И это хорошая новость. Но сейчас я не готов выступать на максимальном уровне в пятисетовых матчах. Поэтому я возвращаюсь в Испанию, чтобы проконсультироваться с врачом, пройти курс лечения и отдохнуть.
Я усердно трудился в течение года ради этого возвращения. И, как я всегда говорил, моя цель — быть на своём лучшем уровне через три месяца. Несмотря на то что для меня это печальная новость, что я не смогу сыграть перед потрясающей публикой Мельбурна, это не очень плохая новость. И все мы сохраняем позитивный настрой на сезон.
Я очень хотел сыграть здесь, в Австралии. И у меня была возможность провести несколько матчей, которые сделали меня очень счастливым и позитивным. Спасибо всем за поддержку и до скорой встречи!" — написал испанский теннисист в своих социальных сетях.
К сожалению, случилось то, чего опасались многие. Из-за травмы бедра Надаль пропустил почти весь сезон-2023. Испанец не играл с прошлогоднего Australian Open и вернулся на корт только на турнире в Брисбене, чтобы подготовиться к мэйджору в Мельбурне.
Организаторы дали уайлд-кард Рафаэлю, и он не подвёл. В первом матче после возвращения Надаль в двух сетах обыграл чемпиона US Open — 2020 Доминика Тима, затем разгромил любимца местной публики Джэйсона Каблера, а вот с другим австралийцем Джорданом Томпсоном уже не справился, упустив три матчбола в четвертьфинале. Рафе уже во время игры понадобился медицинский перерыв.
Таким образом, впервые с 1999 года в мужской сетке Australian Open не будет ни Роджера Федерера, ни Рафаэля Надаля. На протяжении многих лет как минимум один теннисист из этой пары радовал своей игрой публику в Мельбурне.
Пока сложно сказать, когда 37-летний Надаль вернётся на корт. Как сказал сам теннисист, ему сперва нужно проконсультироваться с врачом. Если же за основу взять слова Рафы о трёх месяцах, можно предположить, что он постарается подойти в оптимальной форме если не к мартовским «Мастерсам» в США, то к апрелю, когда начнётся грунтовый сезон. Всё же грунт — его любимое покрытие. Крупнейшие турниры на этом отрезке — «Мастерсы» в Монте-Карло, в Мадриде и в Риме. Ну, а на стыке весны и лета — как обычно, «Ролан Гаррос», который испанский чемпион выигрывал 14 раз.
Кроме того, ранее было объявлено, что 3 марта в Лас-Вегасе Надаль и его соотечественник, двукратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас, проведут выставочный матч. Однако теперь судьба этого поединка, очевидно, под вопросом.
Алькарас, к слову, одним из первых выразил поддержку Надалю. «С нетерпением жду встречи с тобой на следующем турнире, Рафа! Выздоравливай скорее!» — написал Карлос в комментариях к посту Рафаэля в соцсетях.
«Было здорово видеть, как ты снова играешь, Рафа. Желаю скорейшего выздоровления», — заявил генеральный директор Australian Open Крейг Тайли.
«Нам будет не хватать тебя в Мельбурне, Рафа. С любовью и наилучшими пожеланиями желаем скорейшего выздоровления. Скоро увидим тебя на корте», — добавили в пресс-службе турнира.
«Береги себя, Рафа», — так отреагировали в пресс-службе «Ролан Гаррос».
«Большой удар для мужского тенниса, после того как возвращение Надаля выглядело столь многообещающе в первых матчах в Брисбене на этой неделе», — отметил журналист Бен Ротенберг.
«Мечты Рафаэля Надаля об Australian Open закончены. Это конец его славной карьеры?» — задаются вопросом журналисты из Tennis365.
«Так грустно, что Рафы не будет в Мельбурне», — признался сербский журналист Саша Озмо.
«Возвращайся сильнее, Рафа. Мы с тобой», — с таким пожеланием выступили в Tennis TV.
«Не лучшие новости для турнира. Надеемся, в оставшейся части года он будет здоровым», — написали журналисты из Tennis Updates.
«Рафаэль Надаль, снявшийся с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы после целого года отсутствия, — поистине удручающая новость», — подметил журналист Скотт Барклай.
А двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха, комментируя новость о Надале, и вовсе не нашёл слов, оставив лишь несколько грустных эмодзи.
Александр Насонов