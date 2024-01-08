«Это грязная игра». Почему многие коллеги считают Джоковича симулянтом?

Новак Джокович — величайший чемпион, глыба и ментальный монстр, выигравший 24 «Шлема» и установивший множество других рекордов. За пределами корта он борется за права игроков, покоряет знанием 11 языков, а его благотворительный фонд сотрудничает с ЮНИСЕФ и помогает нуждающимся по всему миру. И всё же у Ноле есть черта, за которую его недолюбливают — частые медицинские тайм-ауты, которые другие теннисисты и специалисты называют стратегическими.

В начале января 2024 года Джоковичу прилетело за то, что он взял такой тайм-аут после проигранного второго сета чеху Иржи Легечке в рамках United Cup. «Новаку массировали пять минут запястье, в это время соперник остыл и потерял драйв. А потом Джокович вышел и размазал Легечку со счётом 6:1 в решающей партии», — злится бывший австралийский теннисист Джон Александр. — Со стратегическими тайм-аутами нужно что-то решать, пора менять правила".

Ноле — настоящий мастер таких приёмов, потому что применяет их как в конкретном поединке, так и ведёт игру вдолгую. В прошлом году его критиковали за выигрыш Australian Open якобы с трёхсантиметровым разрывом подколенного сухожилия, а 2024-й он начал с жалоб на дискомфорт в запястье. На самом ли деле серб достиг такого мастерства в симуляциях?

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Уровень драматизма в матчах легенды тенниса из Сербии всегда на высочайшем уровне. Джокович заигрывает с фанатами, может перекинуться парой слов с болбоями, воспитывает судей и, конечно, использует любую уловку, чтобы сломить дух соперника. Если не идёт игра, то всегда можно взять медицинский тайм-аут, и обычно после серии волшебных манипуляций физиотерапевтов хандра из Новака выветривается, он превращается в непобедимого воина и побеждает. Брать тактические паузы в игре хоть и не запрещено правилами, но соперников и фанатов это сильно бесит.

«Не скажу, что Новак лжец. А скажу лишь, что нахожу трудным победить в Мельбурне с травмой подобного рода. Я считаю, что если бы у него на самом деле был разрыв подколенного сухожилия, то он испытывал бы проблемы с передвижением, а их не было. Очевидно, если Джокович в состоянии выдерживать сильную боль, то он молодец и заслужил победу», — морщился после победы Ноле в Австралии год назад Хуан-Карлос Ферреро.

А вот семикратный победитель турниров «Большого шлема» и главный острослов тенниса Джон Макинрой высказался о тактике Новака гораздо жёстче. «Какой же всё-таки Джокович актёрище! — закатывал глаза Джон во время матча Новака с Хуаном-Игнасио Лондеро на US Open — 2019. — В сто раз убедительнее Роберта де Ниро на пике популярности. В тактическом арсенале Новака наверняка прописаны тайм-ауты для каждого пальца ног». Комментатора изумил невероятный камбэк серба после вызова врача на корт.

Ещё одно феноменальное воскрешение Джокович продемонстрировал в 2021 году в матче третьего раунда Australian Open — 2021 с Тейлором Фритцем. Серб перед решающей пятой партией напряжённого триллера взял медицинский тайм-аут из-за жалоб на боли в области живота и дожал соперника со счётом 6:2. В том сете он был свеж как огурчик, а после игры гордился победой с разорванной мышцей брюшной полости. «Я просто старался держаться и надеялся, что мне станет лучше. И действительно со временем боль притупилась. Это точно одна из самых выдающихся побед в моей жизни. Я точно знаю, что это надрыв мышцы. Я не знаю, успею ли восстановиться за два дня. Не знаю, выйду ли на корт в следующем матче», — стонал чемпион.

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В карьере Новака множество матчей, в которых он чудесным образом воскресал, и для соперников это становилось настоящим шоком. Взять хотя бы неимоверную рубку в Цинциннати в прошлом году. Джокович горел Карлосу Алькарасу сет и брейк и жаловался на жару — врачи даже измерили сербу давление на корте. Какие мысли могли появиться в голове у молодого испанца в такой момент? Соперник «умирает», матч скоро закончится. Однако Новак принял какие-то пилюли и постепенно ожил — Карлосу явно понадобилось время, чтобы осознать произошедшее. В итоге Джокович, отыграв матчбол, победил Алькараса в четырёхчасовом финале и завоевал 39-й титул серии «Мастерс». И заставил разбитого Карлоса рыдать в бессилии.

Важно понимать, что такие поражения имеют ещё и продолжительный накопительный эффект — любому сопернику будет сложно выбросить из головы мысли о том, как уже, казалось, поверженный противник может в любой момент не просто очухаться, но и огреть так, что мало не покажется. «В теннисе нет физического контакта, но взгляды соперников постоянно сталкиваются. И в переходах на экране показывают, например, как соперник пьёт воду. А я смотрю, как он её пьёт, потеет ли он сильнее обычного, тяжелее ли дышит. Смотрю, как общается с командой. Язык тела говорит о многом», — отмечает серб, для которого не существует мелочей, а один из инструментов воздействия на оппонентов он отработал на отлично.

Подобные трюки Джокович использует с самого начала профессиональной карьеры. Впервые серба раскритиковали после победного матча четвёртого круга US Open — 2008 с Томми Робредо. Матч растянулся на пять сетов, во время которых Джокович вызывал врача из-за проблем с бедром, лодыжкой и дыханием. «Он шоумен и клоун на корте. Как только Новак проигрывает важный гейм или сет, у него вдруг начинает что-нибудь болеть. И тогда начинается… Это грязная игра», — колотило после игры Робредо.

Наслушался Новак и от Энди Роддика на всё том же US Open — 2008. Перед игрой с сербом американец подколол соперника: «А нет ли у Джоковича среди недомоганий птичьего гриппа, сибирской язвы и атипичной пневмонии? Я должен чувствовать себя уверенно перед матчем с ним: у этого парня на данный момент около 16 травм». Ноле сильно обиделся, обыграл Энди в четырёх сетах, а после матча заявил о неприемлемости публичных обвинений его в симуляциях.

В своей книге «Вкус победы. 14 дней без глютена для совершенства тела и духа» Новак объяснил, что в первые годы карьеры испытывал проблемы с выносливостью из-за искривлённой перегородки носа и непереносимости глютена. По этой причине он часто вызывал врача, но даже после того, как перешёл на правильное питание и сделал операцию на носу, медицинских тайм-аутов не стало меньше. «Не верю я этим его травмам, — негодовал Роджер Федерер. — По-моему, это просто анекдот. Правила существуют для того, чтобы соблюдать их, а не злоупотреблять. Но он проделывал свои штучки столько раз, что мне просто надоело смотреть, как он сначала притворяется, а потом снова скачет как кролик».

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Как бы Новак ни обижался на критиков и ни утверждал, что обращается к физиотерапевтам только по делу, людей трудно убедить в обратном. Особенно когда чемпион переигрывает в попытках показать, что он испытывает какие-то проблемы. В 2013 году серб устроил настоящую комедию на шанхайском «Мастерсе» в матче с Хуан-Мартином дель Потро — всем видом показывал, что у него кружится голова. Не менее дёшево смотрелся и спектакль в финале Australian Open — 2015 с Энди Марреем. Новак часто спотыкался, держался за бедро и вызвал врача. А потом вернулся на корт и забил британца — Маррей настолько не ожидал такого перевоплощения, что так и не пришёл в себя.

Годы идут, а приёмы старого доброго Новака по-прежнему работают. В 2019-м на «Ролан Гаррос» в симуляции серба упрекнул Пабло Карреньо-Буста: «Я не удивился, когда он вызвал физиотерапевта на корт. Это даже хорошо. Это знак того, что он проигрывает, а я играю хорошо. Он всегда так делает. Использует эти уловки много лет. Когда Джокович проигрывает, он всегда вызывает физиотерапевта».

Новак считает, что всем этим ситуациям со стратегическими тайм-аутами придают слишком много внимания, потому что они случаются почти в каждом матче любых игроков. «Как же достало! Когда травмируются другие игроки, то они жертвы, но когда я, то я симулирую. Это очень интересно… Не думаю, что мне нужно кому-то что-то доказывать. У меня есть снимки МРТ, УЗИ и остальные обследования, как двухлетней давности, так и нынешние. Возможно, покажу их в своём документальном фильме или в соцсетях. На самом деле, меня не очень интересует, что думают и говорят люди», — признался Джокович в интервью Tennis Majors.

К уловкам Ноле можно относиться по-разному, но они точно не обесценят его достижения в теннисе хотя бы потому, что он не делает ничего противозаконного. Обижаться или упрекать в этом бессмысленно — соперникам Новака нужно научиться не обращать внимания на его маленькие хитрости и сосредоточиться на своей игре.