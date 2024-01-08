Рыбакина поднялась в мировом рейтинге после триумфа в Брисбене
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.
Так, лучшая теннисистка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина улучшила свое положение после триумфального выступления на турнире в Брисбене (Австралия), поднявшись с четвертого места на третье.
Вторая ракетка страны Юлия Путинцева опустилась с 63-й строчки на 64-ю.
Первую позицию за собой сохранила полька Ига Швентек, а вторую — белоруска Арина Соболенко.
Что касается парного разряда, то казахстанка Анна Данилина, ставшая победительницей турнира WTA 250 — ASB Classic в Окленде (Новая Зеландия), поднялась сразу на десять позиций — теперь она 44-я в списке.
Топ-3 парного рейтинга не изменился: Сторм Хантер (Австралия), Элизе Мертенс (Бельгия), Джессика Пегула и Кори Гауфф (обе — США и делят третью строчку).