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13:25 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина поднялась в мировом рейтинге после триумфа в Брисбене

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Так, лучшая теннисистка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина улучшила свое положение после триумфального выступления на турнире в Брисбене (Австралия), поднявшись с четвертого места на третье.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева опустилась с 63-й строчки на 64-ю.

Первую позицию за собой сохранила полька Ига Швентек, а вторую — белоруска Арина Соболенко.

Что касается парного разряда, то казахстанка Анна Данилина, ставшая победительницей турнира WTA 250 — ASB Classic в Окленде (Новая Зеландия), поднялась сразу на десять позиций — теперь она 44-я в списке.

Топ-3 парного рейтинга не изменился: Сторм Хантер (Австралия), Элизе Мертенс (Бельгия), Джессика Пегула и Кори Гауфф (обе — США и делят третью строчку).

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