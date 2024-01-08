Казахстан назвал состав на матч с Аргентиной в Кубке Дэвиса

«Ребята, которые попали в сборную доказали, что они достойны быть в команде своими результатами и своим рейтингом. Что касается наших соперников, то у них очень сильный состав. В одиночке у аргентинцев три игрока в топ-50 и еще трое в топ-20 в парном разряде. Все они сильно играют на грунте. Мы понимаем, что будет сложно, но будем стараться, мы не в первый раз играем против сильных команд и не раз побеждали на выезде», — отметил Щукин.