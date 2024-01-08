Казахстанцы узнали первых соперников на Australian Open. Каковы шансы на успех?

Источник: ATP Challenger Tour

Если в женском одиночном квалификационном турнире представительниц Казахстана нет, то в мужском их сразу трое — это Денис Евсеев (№ 184), Бейбит Жукаев (№ 188) и Тимофей Скатов (№ 228). Из 128 участников в основную сетку пробьются 16 лучших. Для этого нужно выиграть три игры подряд.

Скатов начинает первым. В его пути сразу несколько громких имен

Сегодня, 8 января, свой матч первого круга квалификации проведет 22-летний Скатов. Его соперником будет опытный босниец Дамир Джумхур (№ 160). Они сыграют ориентировочно в 13:50 по времени Астаны.

В прошлом году Скатов уже обыгрывал 31-летнего Джумхура. На июньском турнире-челленджере в Хайльбронне (Германия) Тимофей оказался сильнее на грунте — 7:5, 6:1. Теперь казахстанец постарается повторить успех уже на твердом покрытии в квалификации Australian Open.

Уроженец Петропавловска имеет солидный опыт в прохождении квалификаций на «Больших шлемах». За два последних года он сыграл на шести разных турнирах этой категории, в половине случаев успешно пройдя квалификацию (Australian Open-2022, Ролан Гаррос-2023, US Open-2023).

Но если Скатов лишь три раза сыграл в основной сетке «Больших шлемов» (на каждом проиграл в первом же круге), то за плечами Джумхура 26 выступлений на таком уровне. Его лучшими показателями являются пять выходов в третий круг соревнований, в том числе в Мельбурне в 2014 и 2018-м.

Поэтому с первого же раунда Тимофею нужно выкладываться по максимуму, чтобы сломить сопротивление столь опытного оппонента. В случае успеха он во втором круге сыграет с победителем матча между уругвайцем Пабло Куэвасом (№ 824) и итальянцем Джулио Дзеппьери (№ 134).

Потенциальные соперники по финалу квалификации: французы Бенуа Пэр (№ 117), Жюль Мари (№ 224) и Клеман Табюр (№ 232), а также швейцарец Александер Ричард (№ 198). Среди них выделяется экс-18-я ракетка мира Пэр, который четырежды добирался до ⅛ финала на турнирах «Большого шлема».

Жукаев дебютирует на турнирах «Большого шлема». В его сетке игрок из топ-100

23-летний Жукаев сейчас является третьей ракеткой Казахстана. Он дебютирует в квалификации «Больших шлемов» во вторник, 9 января. Его соперником по первому кругу станет 31-летний аргентинец Николас Кикер (№ 511), с которым ранее они не встречались.

В 2017 году Кикер входил в топ-80 мирового рейтинга АТР. Он сыграл в основной сетке всех турниров «Большого шлема» по одному разу, а лучшим результатом стал выход в третий круг Australian Open-2018. Поэтому определенный позитивный опыт в Мельбурне у Николаса есть.

Для Жукаева это ответственный и волнительный момент. Он долго шел к тому, чтобы сыграть на «Больших шлемах», и теперь эта возможность прямо перед носом. Соперник по первому раунду хороший, и ему можно навязать свою игру. Главное правильно настроиться и не дать себе перегореть.

Если теннисист из Актау пройдет Кикера, то в полуфинале может сыграть либо с французом Уго Гастоном (№ 99), либо с Бу Юнчаокете (№ 171) из Китая. Потенциальные соперники по финалу квалификации: французы Энцо Коко (№ 187) и Кириан Жаке (№ 205), испанец Даниэль Ринкон (№ 185) и представитель ЮАР Ллойд Харрис (№ 149).

Особенно выделяется 23-летний Гастон, который занимает 99-ю строчку в мировом рейтинге. Он борется за свое десятое участие в основной сетке «Больших шлемов». Его лучший результат — ⅛ финала Ролан Гаррос-2020, а в Мельбурне он ни разу не проходил дальше первого круга (2020, 2022).

Еще один дебютант «Больших шлемов». А ведь Евсееву уже 30 лет

Да, в мае вроде бы вечно молодому Евсееву исполнится 31 год. И сейчас он готовится к своему дебюту в квалификации турниров «Большого шлема». Завтра, 9 января, в первом круге он сыграет с 26-летним украинцем Виталием Сачко (№ 169) в ранге второй ракетки Казахстана.

Евсеев и Сачко уже играли друг с другом два раза на грунтовых турнирах. В 2015-м на турнире ITF в Украине Виталий одержал победу в двух партиях — 6:3, 6:4. А в 2019-м уже Денис оказался проворнее на соревнованиях в Польше — 3:6, 6:1, 6:0. Теперь они сыграют друг с другом вновь, но уже в квалификации Australian Open.

Для Сачко это уже третий опыт выступлений в квалификации «Больших шлемов». В позапрошлом году он дошел до полуфинала отборочного цикла в Австралии, а также проиграл на старте квалификации Уимблдона.

В случае победы над Сачко во втором круге алматинец может скрестить ракетки с лучшим из пары Александр Ковачевич (США, № 103) — Готье Онклин (Бельгия, № 220). Потенциальными соперниками по финалу квалификации являются японцы Шо Шимабукуро (№ 152) и Шинтаро Мочизуки (№ 138), австралиец Тристан Скулкейт (№ 250) и американец Николас Морено де Альборан (№ 151).

Самым высокорейтинговым из них является возможный соперник по полуфиналу — 25-летний Ковачевич, который в прошлом году уже обыгрывал Евсеева в Шэньчжэне (Китай). Александр уже пять раз играл в квалификации турниров «Большого шлема», а в прошлом году вовсе попал в основную сетку Ролан Гаррос, где проиграл в первом круге Новаку Джоковичу.

У каждого из казахстанцев, представленных в квалификации, есть определенные шансы на успех. В первом круге все они должны биться за победу, а дальше будет виднее. Надеемся, что кому-то из них удастся пробиться в основную сетку соревнований.