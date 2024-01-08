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17:50 (мск), источник: ТАСС

16-летняя Мирра Андреева поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA

ТАСС, 8 января. Российская теннисистка Мирра Андреева переместилась с 58-й на 47-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: AP 2023

На минувшей неделе Андреева дошла до четвертьфинала турнира WTA в Брисбене, где уступила чешке Линде Носковой в двух сетах. Теперь в активе Андреевой 1 168 очков.

Лидером мирового рейтинга по-прежнему остается полька Ига Свёнтек (9 880 очков), второе место занимает белоруска Арина Соболенко (8 905), третье — представительница Казахстана Елена Рыбакина (6 811).

Первой ракеткой России остается Людмила Самсонова, она занимает 14-ю строчку мирового рейтинга (2 760). Россиянка Дарья Касаткина занимает 15-е место (2 758), Вероника Кудерметова — 16-е место (2 680), Екатерина Александрова — 21-е (2 075), Анастасия Потапова — 27-е (1 706), Анна Блинкова — 46-е (1 170), Анастасия Павлюченкова — 59-е (1 046), Элина Аванесян — 71-е (939), Анна Калинская — 75-е (918), Камилла Рахимова — 93-е (793), Диана Шнайдер — 95-е (785).

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