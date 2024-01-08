16-летняя Мирра Андреева поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA

На минувшей неделе Андреева дошла до четвертьфинала турнира WTA в Брисбене, где уступила чешке Линде Носковой в двух сетах. Теперь в активе Андреевой 1 168 очков.
Лидером мирового рейтинга по-прежнему остается полька Ига Свёнтек (9 880 очков), второе место занимает белоруска Арина Соболенко (8 905), третье — представительница Казахстана Елена Рыбакина (6 811).
Первой ракеткой России остается Людмила Самсонова, она занимает 14-ю строчку мирового рейтинга (2 760). Россиянка Дарья Касаткина занимает 15-е место (2 758), Вероника Кудерметова — 16-е место (2 680), Екатерина Александрова — 21-е (2 075), Анастасия Потапова — 27-е (1 706), Анна Блинкова — 46-е (1 170), Анастасия Павлюченкова — 59-е (1 046), Элина Аванесян — 71-е (939), Анна Калинская — 75-е (918), Камилла Рахимова — 93-е (793), Диана Шнайдер — 95-е (785).