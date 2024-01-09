Вторая ракетка Казахстана сделала суперкамбэк с 0:6 и вырвала победу

На старте Hobart International Путинцева, занимающая 64-е место в мировом рейтинге, встречалась с 45-й ракеткой мира Элизабетт Кочаретто из Италии.

Первая партия осталась за соперницей 0:6. Во втором сете Путинцева также уступала со счетом 0:4, но сумела сделал камбэк и выиграть 7:5. А решающем партии казахстанка вырвала победу на тай-брейке — 7:6 (7:4).