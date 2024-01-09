Эрика Андреева вышла в полуфинал квалификации Australian Open
Российская теннисистка Эрика Андреева с победы стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2024.
Российская теннисистка Эрика Андреева с победы стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2024.
В четвертьфинале 115-я ракетка мира в двух сетах обыграла представительницу Австралии Кайлу Макфи, занимающую 397-е место в рейтинге WTA.
Встреча, продолжительность которой составила 1 час 26 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:2.
В полуфинале квалификации Australian Open соперницей Андреевой будет ее соотечественница Полина Кудерметова.