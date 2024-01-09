Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на турнире в Австралии
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 31) с победы начал выступление на турнире Adelaide International, сообщают Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 31) с победы начал выступление на турнире Adelaide International, сообщают Vesti.kz.
В матче первого круга Бублик нанес поражение местному теннисисту Джеку Маккейбу — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась один час и 17 минут.
В следующем круге Бублик сыграет с победителем пары Рикки Хидзиката (Австралия) — Даниэль Эванс (Великобритания).