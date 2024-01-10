Вторая ракетка Казахстана сенсационно вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 64) вышла в ¼ финала турнира в Хобарте (Австралия), сообщают Vesti.kz.
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 64) вышла в ¼ финала турнира в Хобарте (Австралия), сообщают Vesti.kz.
Во втором круге турнира она обыграла Мари Боузкову (№ 35) из Чехии — 6:4, 1:6, 6:3. Встреча длилась два часа и 18 минут.
В четвертьфинале Путинцева сыграет с китаянкой Юань Юэ.
Напомним, что в первом круге казахстанка сотворила суперкамбэк в матче с итальянкой Элизабетт Кочаретто.