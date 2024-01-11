Первая ракетка России Самсонова сыграет с Анисимовой на старте AO
Самсонова сыграет с американкой Анисимовой на старте Australian Open.
Самсонова сыграет с американкой Анисимовой на старте Australian Open.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Первая ракетка России Людмила Самсонова встретится с американкой Амандой Анисимовой в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира Большого шлема.
Самсонова посеяна на турнире под 13-м номером.
Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек стартует на турнире матчем с американкой Софией Кенин.
Открытый чемпионат Австралии продет в Мельбурне с 14 по 28 января.