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08:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стали известны соперницы российских теннисисток по первому кругу Australian Open

Пресс-служба турнира опубликовала сетку одиночного женского разряда.

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Источник: AP 2023

Соревнования стартуют 14 января.

Вероника Кудерметова сыграет с Викторией Голубич (Швейцария), Анна Блинкова — с Кристиной Букшой (Испания), Дарья Касаткина — с Пейтон Стернс (США), Анна Калинская — с квалифаером, Элина Аванесян — с Бай Чжуосюань (Китай), Анастасия Потапова — с Кайей Юван (Словения), Мирра Андреева — с Бернардой Пэрой (США), Камилла Рахимова — с Эминой Бекташ (США), Екатерина Александрова — с Лаурой Зигемунд (Германия), Людмила Самсонова — с Амандой Анисимовой (США) и Анастасия Павлюченкова — с Донной Векич (Хорватия).

Список россиянок пополнят спортсменки, которые отберутся на турнир через квалификацию.

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