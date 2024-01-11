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11:43 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские теннисистки узнали соперниц на старте Australian Open

Australian Open — 2024 пройдет на кортах «Мельбурн-Парка» с 14 по 28 января. Общий призовой фонд составляет $59,13 млн, победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2153 тыс.

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Источник: Reuters

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мельбурне состоялась жеребьевка первого в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женском одиночном разряде выступят три представительницы Беларуси. Двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко (22-й номер мирового рейтинга) в первом раунде встретится с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи (55).

Соперницей Александры Саснович (83) будет представительница Испании Ребека Машарова (94).

Действующая чемпионка австралийского первенства Арина Соболенко узнает свою оппонентку после окончания квалификационного этапа.

Australian Open — 2024 пройдет на кортах «Мельбурн-Парка» с 14 по 28 января. Общий призовой фонд составляет $59,13 млн, победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2153 тыс.

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