Белорусские теннисистки узнали соперниц на старте Australian Open

В женском одиночном разряде выступят три представительницы Беларуси. Двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко (22-й номер мирового рейтинга) в первом раунде встретится с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи (55).

Действующая чемпионка австралийского первенства Арина Соболенко узнает свою оппонентку после окончания квалификационного этапа.



Australian Open — 2024 пройдет на кортах «Мельбурн-Парка» с 14 по 28 января. Общий призовой фонд составляет $59,13 млн, победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2153 тыс.