Навратилова считает Рыбакину фаворитом Открытого чемпионата Австралии-2024

«Рыбакина отлично подает. После поражения в финале в прошлом году она будет очень мотивирована. Так что, я думаю, для меня она сейчас фаворит. Данное покрытие ей подходит лучше, чем Свентек. И она должна быть очень уверена в себе, ведь она здорово здесь играла, доминировала. Это будет борьба между Свентек и Рыбакиной», — приводит TennisUpToDate слова Навратиловой.