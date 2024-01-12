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00:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Навратилова считает Рыбакину фаворитом Открытого чемпионата Австралии-2024

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова считает, что представительница Казахстана Елена Рыбакина является главным претендентом на победу на Australian Open-2024.

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Источник: AP 2023

По ее мнению, в борьбе за титул турнира «Большого шлема» Рыбакиной может помешать только Ига Свентек из Польши.

«Рыбакина отлично подает. После поражения в финале в прошлом году она будет очень мотивирована. Так что, я думаю, для меня она сейчас фаворит. Данное покрытие ей подходит лучше, чем Свентек. И она должна быть очень уверена в себе, ведь она здорово здесь играла, доминировала. Это будет борьба между Свентек и Рыбакиной», — приводит TennisUpToDate слова Навратиловой.

Открытый чемпионат Австралии в 2024 году состоится с 14 по 28 января. Матчи пройдут в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». В прошлом году победителем турнира среди женщин стала белоруска Арина Соболенко, которая в финале обыграла Рыбакину.

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