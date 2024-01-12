Российские теннисистки пробились в основную сетку Australian Open

Также в основную сетку турнира, который проходит в Мельбурне, пробилась россиянка Мария Тимофеева, которая обыграла в финале квалификации австралийку Присциллу Хон со счетом 6:2, 4:6, 6:1. Российская теннисистка Анастасия Захарова также отобралась на Открытый чемпионат Австралии, обыграв швейцарку Симону Вальтерт со счетом 7:6 (7:1), 6:1.