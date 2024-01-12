Российские теннисистки пробились в основную сетку Australian Open
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Алина Корнеева вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира Большого шлема.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Алина Корнеева вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира Большого шлема.
В финальном матче квалификации 16-летняя россиянка обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь со счетом 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты.
Также в основную сетку турнира, который проходит в Мельбурне, пробилась россиянка Мария Тимофеева, которая обыграла в финале квалификации австралийку Присциллу Хон со счетом 6:2, 4:6, 6:1. Российская теннисистка Анастасия Захарова также отобралась на Открытый чемпионат Австралии, обыграв швейцарку Симону Вальтерт со счетом 7:6 (7:1), 6:1.
Россиянка Полина Кудерметова не смогла отобраться на Australian Open. В финальном матче квалификации она уступила француженке Фионе Ферро со счетом 3:6, 6:3, 3:6.