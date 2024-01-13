Australian Open с участием российских теннисистов стартует в Мельбурне

Джокович на данный момент делит первое место по числу титулов на турнирах Большого шлема с австралийкой Маргарет Корт, на их счету по 24 трофея. Погоню за абсолютным рекордом первая ракетка мира начнет матчем против хорвата Дино Прижмича, попавшего в основную сетку турнира через квалификацию. На прошедшем в самом начале года командном турнире United Cup Джокович испытывал дискомфорт в запястье и не смог помочь сборной Сербии преодолеть стадию четвертьфинала. В случае неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии серб может потерять первое место в рейтинге. После списания очков за прошлый год разрыв между ним и испанцем Карлосом Алькарасом сократится с 2 000 очков до 200, при этом Алькарас в 2023 году Открытый чемпионат Австралии пропустил, так как восстанавливался после травмы. Соперником испанца по первому кругу станет француз Ришар Гаске.

Алькарас, как и третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев и занимающий четвертое место в мировом рейтинге итальянец Янник Синнер, пошел на определенный риск и не участвовал в официальных турнирах до старта Открытого чемпионата Австралии, ограничившись выставочными соревнованиями. «Медведеву надо было хоть что-нибудь сыграть, хотя бы один какой-нибудь турнир. Чем больше матчей он играет, тем лучше он выглядит на корте. Тем более перед турниром Большого шлема очень полезно поиграть, проверить себя», — сказал ТАСС финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

На пресс-конференции в Австралии Медведев признал, что пошел на риск. «Я всегда проводил короткую предсезонную подготовку, а потом разминочный турнир, и получалось хорошо. В этом году я решил сделать по-другому и посмотреть, что из этого выйдет, — отметил россиянин. — Если бы я не пошел на этот шаг, то до 35 лет никогда бы не встречал Новый год дома, так что я решил в этом году попробовать. Сезон закончился поздно, и я впервые за четыре года взял отпуск в это время. Если бы я поехал сюда на подготовительный турнир, у меня было бы всего две недели на предсезонную подготовку, а потом снова соревнования без передышки». В прошлом сезоне Медведев не смог преодолеть стадию третьего круга Открытого чемпионата Австралии. В этом году спортсмен начнет турнир матчем против француза Теренса Атмана, попавшего в основную сетку через квалификацию.

Всего в мужских соревнованиях Россию представят шестеро спортсменов. В первый день матчи проведут Андрей Рублев, Александр Шевченко и Павел Котов. Шевченко сыграет с с испанцем Хауме Муньяром, Котов — с французом Артуром Риндеркнешем. Соперник Рублева — бразилец Тьяго Уайлд, который в прошлом году сенсационно обыграл Медведева в первом круге Открытого чемпионата Франции. Рублев начал сезон, выиграв турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге. В Мельбурне он попробует впервые в карьере преодолеть стадию четвертьфинала на турнирах Большого шлема. «Рублев недавно показал, что находится в хорошей форме, так что он может выстрелить, — считает заслуженный тренер России Виктор Янчук. — Другим ребятам тоже достались хорошие соперники, посмотрим, насколько они физически хорошо готовы. Неплохо играл [Роман] Сафиуллин, который заметно прибавил за последний год».

Карен Хачанов сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером, Роман Сафиуллин — с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром. Российское представительство могло быть и больше, но с турнира был вынужден сняться Аслан Карацев, получивший травму по ходу матча на соревнованиях ATP в австралийском Брисбене. 11 января президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что спортсмен может пропустить до трех месяцев. На Открытом чемпионате Австралии не выступит и 22-кратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль. Возвращение спортсмена к соревнованиям после длительной паузы — из-за травмы он не выступал с января прошлого года — было одним из самых ожидаемых событий нового сезона. Интрига подпитывалась и тем, что Надаль в интервью говорил, что 2024 год, вероятно, станет последним в его карьере. Испанец начал сезон с турнира в Брисбене. В первом матче после возвращения он в паре с партнером по победным Олимпийским играм 2016 года Марко Лопесом уступил австралийцам Марку Пёрселлу и Джордану Томпсону. В одиночном разряде он дошел до четвертьфинала, в котором 5 января проиграл Томпсону — 7:5, 6:7 (6:8), 3:6. Два дня спустя Надаль сообщил, что получил повреждение по ходу турнира и не готов пока проводить матчи в пятисетовом формате, теннисист в Испании пройдет дополнительное обследование.

Вопросы к лидерам, надежды на юниорок

В женском одиночном разряде Россия будет представлена 15 спортсменками, 12 из них попали на турнир по рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA). Первая ракетка страны Людмила Самсонова начнет турнир матчем против представительницы США Аманды Анисимовой, Дарья Касаткина сыграет с американкой Пейтон Стернс, Вероника Кудерметова — с Викторией Голубич из Швейцарии, Анна Блинкова — с испанкой Кристиной Букшей, Диана Шнайдер — с итальянкой Жасмин Паолини, Элина Аванесян — с китаянкой Чжосюань Бай, Анастасия Потапова — с Кайей Юван из Словении, Анастасия Павлюченкова — с хорваткой Донной Векич, Мирра Андреева — с американкой Бернардой Перой, Екатерина Александрова — с немкой Лаурой Зигемунд, Камилла Рахимова — с американкой Эминой Бекташ, Анна Калинская — с одной из победительницей квалификации американкой Кэти Волынец.

Через квалификацию на дебютный турнир Большого шлема пробились 16-летняя Алина Корнеева, 20-летняя Мария Тимофеева и 21-летняя Анастасия Захарова. Корнеева и Тимофеева проведут первые матчи основной сетки уже в воскресенье, Захарова — в понедельник. Корнеева встретится с испанской Сарой Соррибес-Тормо, Тимофеева — с француженкой Ализе Корне, Захарова — с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. «Молодцы. Уже хороший результат, что пошли в основную сетку. Если хотя бы круг пройдут, будет хорошо и большое подспорье. Молодежь растет, у нас это нормальный рабочий процесс. Могло быть и больше — жаль, что [Полина] Кудерметова проиграла», — сказал Тарпищев.

В прошлом году Корнеева выиграла юниорский Открытый чемпионат Австралии, в трех сетах обыграв Андрееву. После этого одни из самых заметных молодых россиянок выбрали разные пути развития карьеры: Андреева старалась участвовать во взрослых соревнованиях и по итогам года получила звание лучшего новичка сезона от WTA, а Корнеева сосредоточилась на юниорских соревнованиях и была признана чемпионкой мира 2023 года среди юниоров по версии Международной теннисной федерации (ITF). В 2023 году Андреева уже сыграла на трех взрослых турнирах Большого шлема, Корнеевой же только предстоит начать регулярно пробиваться на такие соревнования. «Я думаю, Корнеевой досталась проходимая соперница в первом круге, она вполне может пройти еще несколько, — отметил Янчук в разговоре с корреспондентом ТАСС. — Мирра Андреева, возможно, дойдет до четвертьфинала, но это сделать будет непросто».

Также в первый игровой день выступят Аванесян, Рахимова и Самсонова. Последняя неудачно провела первые турниры сезона — проиграла Зигемунд в матче первого круга на турнире WTA в Аделаиде, а ранее уступила Андреевой в своем первом матче на соревнованиях в Брисбене. «Если говорить об игре Самсоновой, то она сейчас просто ужасная, я не знаю, как можно так играть на турнирах WTA. Не знаю, с чем это связано, надеюсь, к Открытому чемпионату Австралии она наберет форму», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом ТАСС. «Главный старт — это все же Открытый чемпионат Австралии, и бывает, что до него игроки выступают не очень удачно, а потом далеко проходят. Посмотрим, как она себя там проявит, но пока ее форма вызывает опасения», — считает Янчук.

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский положительно оценил форму Касаткиной, Александровой и Павлюченковой. 13 января Касаткина сыграет в финале турнира WTA в Аделаиде, Александрова на этом турнире дошла до полуфинала, Павлюченкова — до четвертьфинала. Примечательно, что в прошлом году Касаткина также играла в решающем матче на соревнованиях в Аделаиде, но уступила тогда швейцарке Белинде Бенчич, а на Открытом чемпионате Австралии проиграла в первом же круге.

В число фаворитов почти все эксперты единодушно включают первую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши, участниц прошлогоднего финала Соболенко и представительницу Казахстана Елену Рыбакину, а также действующую победительницу Открытого чемпионата США американку Коко Гауфф. Тем не менее, по мнению Янчука, «у женщин практически нет явных лидеров, там выиграть может любая».

О турнире

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 28 января. Он проводится с 1905 года, сейчас на нем используется покрытие «хард», но до 1988 года спортсмены соревновались на травяных кортах. Призовой фонд в 2024 году составит более $57,8 млн. Турнир лишь три раза покорялся российским теннисистам в одиночном разряде — Евгению Кафельникову (1999), Марату Сафину (2005) и Марии Шараповой (2008).