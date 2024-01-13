Теннисистка Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде

ТАСС, 13 января. Россиянка Дарья Касаткина проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу латвийской теннисистки, выступавшей на турнире под шестым номером посева. Касаткиной не был присвоен номер посева.

Остапенко 26 лет, она располагается на 12-й позиции мирового рейтинга. В активе спортсменки теперь семь побед на турнирах WTA. В 2017 году она выиграла Открытый чемпионат Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Касаткиной 26 лет, она занимает 15-е место в рейтинге WTA, на ее счету шесть титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.