Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лас-Пальмас
Вильярреал
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Фулхэм
10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
Лада
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Салернитана
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо М
Торпедо
Футбол. Зарубежный
18:15
Мальорка
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Дармштадт
Боруссия Д
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Ницца
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Авангард
13
Хоккей. НХЛ
14.01
Флорида
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
14.01
Виннипег
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
14.01
Детройт
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
14.01
Каролина
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
14.01
Коламбус
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
14.01
Монреаль
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.01
Тампа-Бэй
Анахайм
Хоккей. НХЛ
14.01
Торонто
Колорадо
Хоккей. НХЛ
14.01
Миннесота
Аризона
Хоккей. НХЛ
14.01
Нэшвилл
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
14.01
Сент-Луис
Бостон
Хоккей. НХЛ
14.01
Чикаго
Даллас
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Нэшвилл
36
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Филадельфия
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
15«Реал» обыграл «Атлетико» в сумасшедшем полуфинале Суперкубка Испании
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
16:07 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу латвийской теннисистки.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 13 января. Россиянка Дарья Касаткина проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу латвийской теннисистки, выступавшей на турнире под шестым номером посева. Касаткиной не был присвоен номер посева.

Остапенко 26 лет, она располагается на 12-й позиции мирового рейтинга. В активе спортсменки теперь семь побед на турнирах WTA. В 2017 году она выиграла Открытый чемпионат Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Касаткиной 26 лет, она занимает 15-е место в рейтинге WTA, на ее счету шесть титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Общий фонд соревнований составляет $922,5 тыс. Турнир проводится с 2020 года, победительницей прошлогоднего розыгрыша является швейцарка Белинда Бенчич. Россиянки ни разу не выигрывали эти соревнования.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Карелин: Сейчас они придумывают нам драконовские санкции, запугивают страны
Кавазашвили: Жаль, что такие выдающиеся люди уходят из жизни
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь