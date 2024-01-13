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17:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Мария Шарапова приобрела роскошное поместье в Монтесито за $ 11,5 млн

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова приобрела недвижимость за $ 11,5 млн, сообщает Robb Report.

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Источник: AP 2023

По информации издания, Шарапова стала владелицей изысканного поместья в Монтесито (штат Калифорния, округ Санта-Барбара), площадь которого составляет 3,3 акра (1,34 гектара).

Интересно, что согласно отчётам, Шарапова оплатила стоимость недвижимости наличными.

Основной дом поместья с пятью спальнями, спроектированный известным архитектором Локвудом де Форестом-младшим, окружён 3,3 акрами пышных лужаек и террасных садов. Интересно, что по соседству с поместьем Шараповой находится основная резиденция Кэти Перри и Орландо Блума.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. Мария — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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