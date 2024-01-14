Рахимова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

В своем стартовом матче Рахимова нанесла поражение американке Эмине Бектас со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.

В следующем раунде 22-летняя россиянка встретится с победительницей матча между француженкой Диан Парри и китаянкой Ван Синьюй (30-й номер посева).

В других матчах канадка Лейла Фернандес (32) нанесла поражение Саре Бейлек из Чехии со счетом 7:6 (7:5), 6:2, украинка Леся Цуренко (28) обыграла итальянку Лючию Бронцетти — 3:6, 7:5, 6:3, а чешка Барбора Крейчикова (9) нанесла поражение японке Маи Хонтаме — 2:6, 6:4, 6:3.