Две молодые россиянки вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии

В следующем раунде 20-летняя россиянка встретится с победительницей матча между Магдой Линетт (20-й номер посева) из Польши и датчанкой Каролин Возняцки.

В другом матче россиянка Элина Аванесян за 2 часа 24 минуты одержала победу над китаянкой Чжосюань Бай со счетом 4:6, 7:5, 6:2 и далее сыграет на турнире с гречанкой Марией Саккари (8).