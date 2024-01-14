Две молодые россиянки вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россиянка Мария Тимофеева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира Большого шлема.
В своем стартовом матче Тимофеева нанесла поражение француженке Ализе Корне со счетом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты.
В следующем раунде 20-летняя россиянка встретится с победительницей матча между Магдой Линетт (20-й номер посева) из Польши и датчанкой Каролин Возняцки.
В другом матче россиянка Элина Аванесян за 2 часа 24 минуты одержала победу над китаянкой Чжосюань Бай со счетом 4:6, 7:5, 6:2 и далее сыграет на турнире с гречанкой Марией Саккари (8).