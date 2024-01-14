Котов вышел во второй круг Australian Open, обыграв французского теннисиста

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россиянин Павел Котов вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира Большого шлема.

В своем стартовом матче 25-летний Котов обыграл француза Артура Риндеркнеша со счетом 7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность матча составила 4 часа 42 минуты.

Следующим соперником Котова станет победитель встречи между чилийцем Николасом Харри (18-й номер посева) и итальянцем Флавио Коболли.

В других матчах итальянец Янник Синнер (4) обыграл Ботика ван де Зандсхюлпа из Нидерландов со счетом 6:4, 7:5, 6:3, а аргентинец Франсиско Черундоло (22) нанес поражение австралийцу Дэйну Суини — 3:6, 6:3, 6:4, 2:6, 6:2.