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10:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Котов вышел во второй круг Australian Open, обыграв французского теннисиста

Котов вышел во второй круг Australian Open, обыграв Риндеркнеша за 4,5 часа.
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Источник: AP 2023

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россиянин Павел Котов вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира Большого шлема.

В своем стартовом матче 25-летний Котов обыграл француза Артура Риндеркнеша со счетом 7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность матча составила 4 часа 42 минуты.

Следующим соперником Котова станет победитель встречи между чилийцем Николасом Харри (18-й номер посева) и итальянцем Флавио Коболли.

В других матчах итальянец Янник Синнер (4) обыграл Ботика ван де Зандсхюлпа из Нидерландов со счетом 6:4, 7:5, 6:3, а аргентинец Франсиско Черундоло (22) нанес поражение австралийцу Дэйну Суини — 3:6, 6:3, 6:4, 2:6, 6:2.

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