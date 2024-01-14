Касаткина вернула себе титул первой ракетки России

На прошедшей неделе Касаткина дошла до финала на теннисном турнире в австралийской Аделаиде, где уступила Елене Остапенко из Латвии. В предыдущей версии рейтинга первой ракеткой России была Людмила Самсонова, сохранившая за собой 14-ю позицию. Анастасия Павлюченкова, дошедшая до четвертьфинала в Аделаиде, поднялась на 13 позиций и стала 46-й.