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11:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Касаткина вернула себе титул первой ракетки России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации, вернув себе титул первой ракетки России.

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Источник: РИА "Новости"

На прошедшей неделе Касаткина дошла до финала на теннисном турнире в австралийской Аделаиде, где уступила Елене Остапенко из Латвии. В предыдущей версии рейтинга первой ракеткой России была Людмила Самсонова, сохранившая за собой 14-ю позицию. Анастасия Павлюченкова, дошедшая до четвертьфинала в Аделаиде, поднялась на 13 позиций и стала 46-й.

Первой ракеткой мира остается полька Ига Швёнтек, второе место занимает белоруска Арина Соболенко. Замыкает тройку представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина.

Рейтинг WTA, версия от 14 января:

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9880 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6918;

4 (4). Кори Гауфф (США) — 6660;

5 (5). Джессика Пегула (США) — 6065;

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4076;

7 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3966;

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3770;

9 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3590;

10 (12). Елена Остапенко (Латвия) — 3328…

13 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2778;

14 (14). Людмила Самсонова (Россия) — 2760…

17 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2555…

20 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2215…

29 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1694…

46 (59). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1178;

47 (47). Мирра Андреева (Россия) — 1168…

57 (46). Анна Блинкова (Россия) — 1072…

74 (71). Элина Аванесян (Россия) — 939;

75 (75). Анна Калинская (Россия) — 923…

90 (93). Камилла Рахимова (Россия) — 793…

92 (95). Диана Шнайдер (Россия) — 785.

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