Касаткина вернула себе титул первой ракетки России

На прошедшей неделе Касаткина дошла до финала на теннисном турнире в австралийской Аделаиде, где уступила Елене Остапенко из Латвии. В предыдущей версии рейтинга первой ракеткой России была Людмила Самсонова, сохранившая за собой 14-ю позицию. Анастасия Павлюченкова, дошедшая до четвертьфинала в Аделаиде, поднялась на 13 позиций и стала 46-й.
Первой ракеткой мира остается полька Ига Швёнтек, второе место занимает белоруска Арина Соболенко. Замыкает тройку представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина.
Рейтинг WTA, версия от 14 января:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9880 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6918;
4 (4). Кори Гауфф (США) — 6660;
5 (5). Джессика Пегула (США) — 6065;
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4076;
7 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3966;
8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3770;
9 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3590;
10 (12). Елена Остапенко (Латвия) — 3328…
13 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2778;
14 (14). Людмила Самсонова (Россия) — 2760…
17 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2555…
20 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2215…
29 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1694…
46 (59). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1178;
47 (47). Мирра Андреева (Россия) — 1168…
57 (46). Анна Блинкова (Россия) — 1072…
74 (71). Элина Аванесян (Россия) — 939;
75 (75). Анна Калинская (Россия) — 923…
90 (93). Камилла Рахимова (Россия) — 793…
92 (95). Диана Шнайдер (Россия) — 785.