Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

ТАСС, 14 января. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл бразильца Тьяго Уайлда в матче первого круга Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) в пользу россиянина, имеющего на турнире пятый номер посева. Бразильцу номер посева присвоен не был. В следующем круге Рублеву предстоит сыграть с победителем матча между японцем Таро Даниэлем и американцем Кристофером Юбэнксом (оба — без номера посева).

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде и 4 в парном, на турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Уайлду 23 года, он располагается на 78-й позиции мирового рейтинга. На счету бразильца один титул ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Roland Garros 2023 года.