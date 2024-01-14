16-летняя Корнеева одержала победу на старте Australian Open
Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла испанку Сару Соррибес Тормо на старте Australian Open-2024.
Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла испанку Сару Соррибес Тормо на старте Australian Open-2024.
Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Девушки провели на корте 2 часа 18 минут.
180-я ракетка мира Корнеева 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 9. На счету 53-й ракетки мира Тормо 1 эйс, 2 двойные и 6 реализаванных брейк-пойнтов из 13.
Во втором круге турнира 16-летняя Корнеева сыграет с победительницей матча Линда Фрухвиртова (Чехия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10).