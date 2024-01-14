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17:46 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко победно начала выступление на Australian Open

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая ракетка мира Арина Соболенко успешно начала выступление на открытом чемпионате Австралии в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Министерства спорта и туризма Беларуси

Сегодня действующая чемпионка австралийского первенства без особых проблем обыграла немецкую теннисистку Эллу Зайдель (172-й номер рейтинга WTA) — 6:0, 6:1. Встреча продолжалась всего 52 минуты. Во втором раунде соперницей Арины Соболенко будет чешка Бренда Фрухвиртова (110).

Двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко (22) в первом раунде встретится с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи (55). Соперницей Александры Саснович (83) будет представительница Испании Ребека Машарова (94).

112-й по счету Australian Open завершится 28 января. Его общий призовой фонд составляет $59,13 млн, победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2153 тыс. Год назад в финале мужского турнира серб Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса, а у женщин Арина Соболенко победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину. В 2012-м и 2013 годах чемпионкой становилась Виктория Азаренко.

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