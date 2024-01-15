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08:34 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Соперник россиянина по первому раунду не смог доиграть встречу.

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Источник: Reuters

ТАСС, 15 января. Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) после отказа француза Теренса Атмана от продолжения борьбы. Турнир проходит в Мельбурне.

В третьем сете у француза начались судороги, которые не позволили ему доиграть матч. Встреча завершилась при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу Медведева. Во втором круге россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, сыграет с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в мировом рейтинге, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Атману 22 года, он располагается на 145-й строчке рейтинга ATP. Француз впервые играл в основной сетке турнира Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится с 1905 года, сейчас на нем используется покрытие «хард», но до 1988 года спортсмены соревновались на травяных кортах. Призовой фонд в 2024 году составляет более $57,8 млн. Действующим победителем соревнования является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).

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