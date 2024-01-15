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08:38 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Александрова проиграла в первом круге Australian Open

Россиянка в трех сетах уступила Лауре Зигемунд из Германии.

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Источник: Reuters

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова проиграла представительнице Германии Лауре Зигемунд в матче первого круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (11:9) в пользу Зигемунд. Во втором круге она сыграет с австралийкой Сторм Сандерс.

Александровой 29 лет, она занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и была посеяна на турнире под 17-м номером. На счету россиянки четыре титула на соревнованиях под эгидой организации. Лучшим результатом Александровой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023). В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Зигемунд 35 лет, она располагается на 78-й строчке мирового рейтинга. Спортсменка выиграла два турнира WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом немки на турнирах Большого шлема в одиночном разряде является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2020 году.

В другом матче 23-я сеяная россиянка Анастасия Потапова проиграла 109-й ракетке мира Кайе Юван из Словении со счетом 1:6, 4:6.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира — более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова — единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).

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