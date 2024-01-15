Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
Сан-Хосе
00
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
21:00
Коламбус
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
21:00
Флорида
Анахайм
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург
Сиэтл
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Фрозиноне
Хоккей. НХЛ
23:00
Каролина
Лос-Анджелес
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
ЦСКА
32
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Лада
03
Все события
Фоторепортажи
15«Реал» обыграл «Атлетико» в сумасшедшем полуфинале Суперкубка Испании
11Поцелуй и слезы на льду: Костомаров выступил на шоу Авербуха
18:20 (мск), источник: Vesti.kz

В России не верят в победу Рыбакиной на Australian Open. Названа причина

Спортивный портал «Чемпионат» опубликовал прогноз на первый матч сильнейшей теннисистки Казахстана Елены Рыбкиной на Открытом чемпионате Австралии, передает Vesti.kz.

Наверх
Источник: Соцсети

Свою игру она проведет 16 января в 14:00 по времени Астаны, в которой сразится с экс-первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.

«Тренер казахстанской теннисистки не предусмотрел важную деталь. Старт первого в сезоне турнира “Большого шлема” для Елены Рыбакиной точно получится непростым. Уже в первом круге казахстанской теннисистке предстоит встретиться с чешкой Каролиной Плишковой. Бывшая первая ракетка мира далека от своей лучшей формы, однако опыт и мастерство у Каролины никто не отбирал.

Елена действительно провела слабый матч с Александровой, но на это есть целый ряд причин. Изначально непонятно, зачем Елена вообще полетела играть турнир в Аделаиде. Уроженка Москвы провела отличный турнир в Брисбене, выиграла финал у одной из своих главных соперниц — белоруски Арины Соболенко. После этого нужно было спокойно перебираться в Мельбурн и пошагово готовиться к началу Australian Open, вот только Рыбакина и ее команда (а больше всего вопросов к тренеру спортсменки Стефано Вукову) решили иначе.

Елена — отличная и сильная теннисистка, с классной подачей и высоким ростом, что важно не только для мужского, но и для женского тура. Но, вспоминая прошлый сезон, нужно помнить, что Рыбакина подвержена усталости, часто болеет и травмируется, а значит, к своему состоянию и здоровью нужно относиться максимально внимательно.

В матче с Александровой было отчетливо видно, что Елена банально устала и попросту была не готова к игре. Опять же, для чего надо было тратить время и мучить саму себя, отправляясь в Аделаиду? Такой график и нагрузку далеко не факт, что выдержал бы даже мужчина.

Думается, что все эти вещи по крупицам разобрали в команде Каролины Плишковой, поэтому чешка будет стараться «утащить» Елену в длительный матч и измотать соперницу физически.

Елене же нужно включать свою первую подачу (одну из лучших в женском туре) и не позволить Плишковой навязывать тот теннис, который выгоден Каролине. Посмотрим, как завершится эта встреча, обещающая стать украшением первого круга в женской сетке соревнования", — отмечается в публикации.

Ранее Рыбакина приняла участие в двух турнирах: в Брисбене она выиграла первое соревнование в году, а в Аделаиде была сенсационно остановлена в четвертьфинале.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь