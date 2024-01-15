В России не верят в победу Рыбакиной на Australian Open. Названа причина

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Свою игру она проведет 16 января в 14:00 по времени Астаны, в которой сразится с экс-первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.

«Тренер казахстанской теннисистки не предусмотрел важную деталь. Старт первого в сезоне турнира “Большого шлема” для Елены Рыбакиной точно получится непростым. Уже в первом круге казахстанской теннисистке предстоит встретиться с чешкой Каролиной Плишковой. Бывшая первая ракетка мира далека от своей лучшей формы, однако опыт и мастерство у Каролины никто не отбирал.

Елена действительно провела слабый матч с Александровой, но на это есть целый ряд причин. Изначально непонятно, зачем Елена вообще полетела играть турнир в Аделаиде. Уроженка Москвы провела отличный турнир в Брисбене, выиграла финал у одной из своих главных соперниц — белоруски Арины Соболенко. После этого нужно было спокойно перебираться в Мельбурн и пошагово готовиться к началу Australian Open, вот только Рыбакина и ее команда (а больше всего вопросов к тренеру спортсменки Стефано Вукову) решили иначе.

Елена — отличная и сильная теннисистка, с классной подачей и высоким ростом, что важно не только для мужского, но и для женского тура. Но, вспоминая прошлый сезон, нужно помнить, что Рыбакина подвержена усталости, часто болеет и травмируется, а значит, к своему состоянию и здоровью нужно относиться максимально внимательно.

В матче с Александровой было отчетливо видно, что Елена банально устала и попросту была не готова к игре. Опять же, для чего надо было тратить время и мучить саму себя, отправляясь в Аделаиду? Такой график и нагрузку далеко не факт, что выдержал бы даже мужчина.

Думается, что все эти вещи по крупицам разобрали в команде Каролины Плишковой, поэтому чешка будет стараться «утащить» Елену в длительный матч и измотать соперницу физически.

Елене же нужно включать свою первую подачу (одну из лучших в женском туре) и не позволить Плишковой навязывать тот теннис, который выгоден Каролине. Посмотрим, как завершится эта встреча, обещающая стать украшением первого круга в женской сетке соревнования", — отмечается в публикации.