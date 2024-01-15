В России не верят в победу Рыбакиной на Australian Open. Названа причина
Спортивный портал «Чемпионат» опубликовал прогноз на первый матч сильнейшей теннисистки Казахстана Елены Рыбкиной на Открытом чемпионате Австралии, передает Vesti.kz.
Спортивный портал «Чемпионат» опубликовал прогноз на первый матч сильнейшей теннисистки Казахстана Елены Рыбкиной на Открытом чемпионате Австралии, передает Vesti.kz.
Свою игру она проведет 16 января в 14:00 по времени Астаны, в которой сразится с экс-первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.
«Тренер казахстанской теннисистки не предусмотрел важную деталь. Старт первого в сезоне турнира “Большого шлема” для Елены Рыбакиной точно получится непростым. Уже в первом круге казахстанской теннисистке предстоит встретиться с чешкой Каролиной Плишковой. Бывшая первая ракетка мира далека от своей лучшей формы, однако опыт и мастерство у Каролины никто не отбирал.
Елена действительно провела слабый матч с Александровой, но на это есть целый ряд причин. Изначально непонятно, зачем Елена вообще полетела играть турнир в Аделаиде. Уроженка Москвы провела отличный турнир в Брисбене, выиграла финал у одной из своих главных соперниц — белоруски Арины Соболенко. После этого нужно было спокойно перебираться в Мельбурн и пошагово готовиться к началу Australian Open, вот только Рыбакина и ее команда (а больше всего вопросов к тренеру спортсменки Стефано Вукову) решили иначе.
Елена — отличная и сильная теннисистка, с классной подачей и высоким ростом, что важно не только для мужского, но и для женского тура. Но, вспоминая прошлый сезон, нужно помнить, что Рыбакина подвержена усталости, часто болеет и травмируется, а значит, к своему состоянию и здоровью нужно относиться максимально внимательно.
В матче с Александровой было отчетливо видно, что Елена банально устала и попросту была не готова к игре. Опять же, для чего надо было тратить время и мучить саму себя, отправляясь в Аделаиду? Такой график и нагрузку далеко не факт, что выдержал бы даже мужчина.
Думается, что все эти вещи по крупицам разобрали в команде Каролины Плишковой, поэтому чешка будет стараться «утащить» Елену в длительный матч и измотать соперницу физически.
Елене же нужно включать свою первую подачу (одну из лучших в женском туре) и не позволить Плишковой навязывать тот теннис, который выгоден Каролине. Посмотрим, как завершится эта встреча, обещающая стать украшением первого круга в женской сетке соревнования", — отмечается в публикации.
Ранее Рыбакина приняла участие в двух турнирах: в Брисбене она выиграла первое соревнование в году, а в Аделаиде была сенсационно остановлена в четвертьфинале.