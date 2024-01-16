Сенсацией закончился матч лучшего теннисиста Казахстана на Australian Open

В матче первого круга Буллик, занимающий 27-е место в рейтинге ATP, встречался с 137-й ракеткой мира Сумитом Нагалом из Индии, который пробился в основную сетку через квалификацию. В итоге казахстанец уступил ему в трех партиях со счетом 4:6, 2:6, 6:7.

Для Казахстана это вторая потеря на Australian Open-2024 в одиночном разряде. Ранее с турнира вылетела Юлия Путинцева, которая в первом круге сенсационно уступила дебютантке из России Анастасии Захаровой со счетом 6:2, 0:6, 3:6. Отметим, что 21-летняя Захарова занимает 190-е место в рейтинге WTA, а Путинцева идет на 64-й позиции в мировом рейтинге.