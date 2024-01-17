Безумие! Андреева с «баранкой» и мощным рекордом разгромила на АО-2024 шестую ракетку мира

Дебютное выступление на взрослом Australian Open восходящая звезда российского и мирового тенниса 16-летняя Мирра Андреева начала с убедительной победы над американкой Бернардой Перой — 7:5, 6:2. Этот успех вывел россиянку во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 на одну из её самых любимых теннисисток шестую ракетку мира Онс Жабер, которая в своём стартовом матче в Мельбурне не оставила шансов пробившейся из квалификации украинке Юлии Стародубцевой — 6:3, 6:1.

Первый сет обернулся для Мирры поистине потрясающей историей. Совсем юная россиянка вошла в игру без малейшего намёка на нервное напряжение, тогда как её куда более опытная и титулованная оппонентка начала грешить ошибками едва ли не с первого розыгрыша. За считаные минуты Андреевой удалось оформить два брейка, благодаря чему она захватила очень комфортное преимущество — 3:0.

Обескураженная Жабер никак не могла поднять свой уровень тенниса хоть на какой-нибудь более-менее приемлемый уровень, чем продолжала пользоваться россиянка. Поймав кураж, Мирра вновь и вновь выполняла один удар навылет за другим, заодно продолжая стабильно собирать невынужденные ошибки шестой ракетки мира.

Самый сложный гейм в первом сете Мирре пришлось пережить уже при счёте 5:0 в её пользу, когда российская спортсменка подавала на сет. Лишь тогда Жабер показала первые признаки жизни, заставив Андрееву уходить с 0:30. Мирра блестяще справилась с этой задачей, выиграла четыре розыгрыша кряду и отвесила «баранку» трёхкратной финалистке турниров «Большого шлема» — 6:0.

В стартовой партии россиянка показала запредельный уровень тенниса, стараясь играть разнообразно, в том числе используя выходы к сетке и демонстрируя укороченные удары. 29-летняя Жабер за весь сет же смогла отметиться лишь восемью выигранными розыгрышами.

Неудивительно, что вся партия оказалась сыграна всего за 20 минут! Этот результат позволил Мирре в очередной раз войти в историю мирового тенниса. В возрасте 16 лет и 263 дней она стала самой молодой теннисисткой в «Открытой эре», которой удалось со счётом 6:0 выиграть стартовый сет в матче турнира «Большого шлема» у сеяной в топ-10.

В перерыве оперативно исправить ситуацию на корте пытались из бокса Жабер. В паузе тунисский теннисный тренер Исам Джелали пытался настроить Онс на продолжение борьбы, и на какой-то очень короткий момент его наставления даже сработали. Онс сразу же выиграла свой первый гейм в матче, впервые в игре удержав собственную подачу. 29-летняя теннисистка даже пыталась завести себя победным взмахом кулака.

Но Андреева не растерялась, а продолжила методично и упорно навязывать номинальной фаворитке свою волю. Уже в следующем гейме на приёме Мирра оформила очередной брейк, а затем подтвердила добытое преимущество, в свою очередь, сумев уйти с брейк-пойнта — 3:1.

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Такой поворот событий окончательно демотивировал двукратную финалистку «Уимблдона» (2022, 2023) и финалистку Открытого чемпионата США (2022). В пятом гейме Онс сначала наошибалась с задней линии, а затем на втором брейковом мяче допустила грубейшую ошибку у сетки, сорвав укороченный удар. Мирра сделала второй брейк в партии, поведя 4:1. И теперь главной задачей для юной россиянки было удержать хладнокровное состояние и не выпустить матч из-под контроля.

Уроженка Красноярска выстояла и с блеском довела встречу до одной из самых ярких побед в своей карьере! Затратив какие-то 54 минуты и проиграв лишь два (!) гейма, Андреева оформила выдающуюся победу над Жабер — 6:0, 6:2. На дебютном в жизни взрослом Australian Open Андреева с ходу вышла в третий круг, сумев раскрыть себе сетку. В следующем раунде Мирра сыграет с победительницей матча между Камиллой Рахимовой и Диан Парри.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240225&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«В первом сете показала потрясающий теннис. Честно, не ожидала от себя такого. Мне просто хотелось выйти на этот корт, насладиться теннисом, насладиться моментом. И я это сделала. Мне всё ещё только 16, а в прошлом году было 15, и я думаю, что на корте многие вещи теперь выполняю лучше», — сказала счастливая Андреева после победы над своим кумиром.

Кстати, благодаря выходу в третий круг АО-2024 Мирра обеспечила себе серьёзный подъём в рейтинге WTA. Предварительно она будет 34-й ракеткой мира (сейчас 47-я). Но её аппетиты на этом точно не ограничиваются!