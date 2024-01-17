Арина Соболенко вышла в третий круг «Шлема» в двенадцатый раз подряд

Так, в 2021 году на Открытом чемпионате Австралии Соболенко дошла до 4-го раунда, уступив Серене Уильямс, в 2022 — также до 4-го раунда (поражение от Кайи Канепи), а в 2023 году белоруска выиграла турнир, обыграв в финале Елену Рыбакину.

На «Ролан Гаррос» в 2021 году Арина уступила Анастасии Павлюченковой в 3-м раунде, в 2022 — Камиле Джорджи также в 3-м раунде, а в 2023 году Соболенко дошла до полуфинала турнира, уступив Каролине Муховой.

На Уимблдоне: 2021 год — вылет в полуфинале от Каролины Плишковой, в 2022 году российские и белорусские спортсмены не принимали участие в турнире, в 2023 — поражение в полуфинале от Онс Жабер.