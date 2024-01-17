Экс-первую ракетку мира приговорили к двум годам тюрьмы условно за уклонение от уплаты долга

Санчес Викарио и Сантакана осуждены за декапитализацию своего имущества с целью уклонения от уплаты долга Банку Люксембурга за предоставленный кредит в размере 5,2 миллиона евро для выплаты штрафа в размере 5,2 миллиона долларов за уклонение от уплаты налогов.

В дополнение к штрафу в размере 5400 евро в случае Санчеса Викарио и 7650 евро в случае Сантаканы решение суда обязало их выплатить Банку Люксембурга 6,6 миллиона евро непогашенной задолженности.

Санчеса Викарио в ходе судебного разбирательства пошла на сделку с прокуратурой для смягчения приговора в обмен на признание в совершении преступления при условии, что она не повторит подобное в течение двух лет и выплатит установленную компенсацию.