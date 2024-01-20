Анна Калинская впервые вышла в четвертый круг Australian Open

СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла победительницу US Open 2017 года американку Слоан Стивенс в матче третьего круга Australian open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:7 (8:10), 6:1, 6:4 в пользу россиянки. Обе спортсменки не получили на турнире номер посева. По завершении матча болельщики на трибунах спели «Калинку». За выход в четвертьфинал Калинская сыграет с победительницей матча между соотечественницей Анной Блинковой (без номера посева) и итальянкой Жасмин Паолини (26).

Во втором круге Стивенс победила первую ракетку России Дарью Касаткину. Калинская стала третьей россиянкой, вышедшей в четвертый круг турнира. В пятницу в эту стадию соревнований вышли Мирра Андреева и Мария Тимофеева.

Калинской 25 лет, она занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и ни разу не выигрывала турниры под эгидой организации в одиночном разряде. Выход в четвертый круг Australian Open — ее лучший результат на турнирах Большого шлема, ранее россиянка не проходила далее второго круга на соревнованиях данной категории.

Стивенс 30 лет, она располагается на 44-м месте в мировом рейтинге и является победительницей семи турниров WTA. В 2017 году американка выиграла US Open.