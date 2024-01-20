Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Айлендерс
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
13:00
Динамо М
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Детройт
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Нью-Джерси
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Миннесота
46
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Сочи
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
Витязь
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
19.01
Алавес
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
19.01
Майнц
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Мальорка
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Верона
Хоккей. КХЛ
19.01
СКА
Куньлунь РС
31
Хоккей. КХЛ
19.01
Спартак
Авангард
13
Хоккей. КХЛ
19.01
Локомотив
Амур
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
15Великий Кайзер
16Лучшие фото Алины Загитовой
07:41 (мск), источник: ТАСС

Анна Калинская впервые вышла в четвертый круг Australian Open

Российская теннисистка одержала волевую победу над американкой Слоан Стивенс.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла победительницу US Open 2017 года американку Слоан Стивенс в матче третьего круга Australian open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:7 (8:10), 6:1, 6:4 в пользу россиянки. Обе спортсменки не получили на турнире номер посева. По завершении матча болельщики на трибунах спели «Калинку». За выход в четвертьфинал Калинская сыграет с победительницей матча между соотечественницей Анной Блинковой (без номера посева) и итальянкой Жасмин Паолини (26).

Во втором круге Стивенс победила первую ракетку России Дарью Касаткину. Калинская стала третьей россиянкой, вышедшей в четвертый круг турнира. В пятницу в эту стадию соревнований вышли Мирра Андреева и Мария Тимофеева.

Калинской 25 лет, она занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и ни разу не выигрывала турниры под эгидой организации в одиночном разряде. Выход в четвертый круг Australian Open — ее лучший результат на турнирах Большого шлема, ранее россиянка не проходила далее второго круга на соревнованиях данной категории.

Стивенс 30 лет, она располагается на 44-м месте в мировом рейтинге и является победительницей семи турниров WTA. В 2017 году американка выиграла US Open.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира — более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова — единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков прокомменировал данные соцсетей о состоянии здоровья Набиуллиной
Реакция жителей Швеции на заявления высокопоставленных лиц о возможности войны
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь