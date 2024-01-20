16-летний казахстанец сотворил сенсацию на Australian Open
Казахстанец Амир Омарханов сыграл в первом круге Australian Open среди юниоров, сообщаютVesti.kz.
Казахстанец Амир Омарханов сыграл в первом круге Australian Open среди юниоров, сообщаютVesti.kz.
В матче с первым сеянным турнира итальянцем Федерико Чиной 16-летний казахстанец одержал сенсационную победу.
Примечательно, что в первом сете итальянец взял убедительный верх — 6:0. Но в двух оставшихся сетах казахстанец сотворил камбэк — 6:3, 6:3. Матч продолжался один час и 37 минут.
В следующем круге Омарханов сыграет с британцем Виктором Фридрихом, который одолел Луиса Хосе Накамине из Перу — 6:2, 6:2.