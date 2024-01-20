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12:06 (мск), источник: Vesti.kz

16-летний казахстанец сотворил сенсацию на Australian Open

Казахстанец Амир Омарханов сыграл в первом круге Australian Open среди юниоров, сообщаютVesti.kz.

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Источник: Соцсети

В матче с первым сеянным турнира итальянцем Федерико Чиной 16-летний казахстанец одержал сенсационную победу.

Примечательно, что в первом сете итальянец взял убедительный верх — 6:0. Но в двух оставшихся сетах казахстанец сотворил камбэк — 6:3, 6:3. Матч продолжался один час и 37 минут.

В следующем круге Омарханов сыграет с британцем Виктором Фридрихом, который одолел Луиса Хосе Накамине из Перу — 6:2, 6:2.

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