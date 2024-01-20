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10:23 (мск), источник: РБК

Три российские теннисистки вышли в ⅛ финала Australian Open

Анна Калинская в четвертом круге сыграет против итальянки Ясмине Паолини, Мирра Андреева встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, Мария Тимофеева — с украинкой Мартой Костюк.

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Источник: Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 25-летняя россиянка победила американку Слоан Стивенс, 44-ю ракетку мира, со счетом 6:7 (8:10), 6:1, 6:4.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ее следующей соперницей станет итальянка Ясмине Паолини (31-й номер рейтинга WTA), которая обыграла россиянку Анну Блинкову — 7:6 (7:1), 6:4.

Калинская впервые в карьере вышла в четвертый круг на турнире Большого шлема. Ранее лучшим результатом россиянки были выходы во второй круг US Open в 2019, 2020 и 2022 годах. Калинская сейчас занимает 75-е место в рейтинге WTA.

Всего в четвертый круг Australian Open в женском одиночном разряде вышли три россиянки. Мирра Андреева встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, Мария Тимофеева сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.

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