Три российские теннисистки вышли в ⅛ финала Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 25-летняя россиянка победила американку Слоан Стивенс, 44-ю ракетку мира, со счетом 6:7 (8:10), 6:1, 6:4.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240265&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ее следующей соперницей станет итальянка Ясмине Паолини (31-й номер рейтинга WTA), которая обыграла россиянку Анну Блинкову — 7:6 (7:1), 6:4.

Калинская впервые в карьере вышла в четвертый круг на турнире Большого шлема. Ранее лучшим результатом россиянки были выходы во второй круг US Open в 2019, 2020 и 2022 годах. Калинская сейчас занимает 75-е место в рейтинге WTA.

Всего в четвертый круг Australian Open в женском одиночном разряде вышли три россиянки. Мирра Андреева встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, Мария Тимофеева сыграет с украинкой Мартой Костюк.