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15:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянка и украинка обменялись рукопожатиями на Australian Open

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россиянка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр пожали руки после матча первого круга юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 15-м номером. По окончании матча спортсменки подошли к сетке и обменялись рукопожатиями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее украинские теннисистки неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с представительницами России и Белоруссии.

Минчевой 16 лет, она занимает 21-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В ее активе шесть побед на турнирах под эгидой организации. Это ее дебютный юниорский Australian Open.

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