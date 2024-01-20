Россиянка и украинка обменялись рукопожатиями на Australian Open
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россиянка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр пожали руки после матча первого круга юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россиянка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр пожали руки после матча первого круга юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 15-м номером. По окончании матча спортсменки подошли к сетке и обменялись рукопожатиями.
Ранее украинские теннисистки неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с представительницами России и Белоруссии.
Минчевой 16 лет, она занимает 21-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В ее активе шесть побед на турнирах под эгидой организации. Это ее дебютный юниорский Australian Open.