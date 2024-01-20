Россиянка и украинка обменялись рукопожатиями на Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 15-м номером. По окончании матча спортсменки подошли к сетке и обменялись рукопожатиями.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240271&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее украинские теннисистки неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с представительницами России и Белоруссии.