Определились все участники ⅛ финала в мужской сетке Australian Open

Определились все участники ⅛ финала соревнований в мужской сетке, среди которых трое российских теннисистов — Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (15).

Отметим, что борьбу на турнире продолжают и лидеры посева — первая ракетка мира серб Новак Джокович и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.