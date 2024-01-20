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19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Определились все участники ⅛ финала в мужской сетке Australian Open

Сегодня, 20 января, в Мельбурне завершились матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

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Источник: Чемпионат.com

Определились все участники ⅛ финала соревнований в мужской сетке, среди которых трое российских теннисистов — Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (15).

Отметим, что борьбу на турнире продолжают и лидеры посева — первая ракетка мира серб Новак Джокович и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с участниками матчей четвёртого круга Australian Open — 2024.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, 20).

Тейлор Фритц (США, 12) — Стефанос Циципас (Греция, 7).

Янник Синнер (Италия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 15).

Алекс де Минор (Австралия, 10) — Андрей Рублёв (Россия, 5).

Артур Казо (Франция, WC) — Хуберт Хуркач (Польша, 9).

Нуну Боргес (Португалия) — Даниил Медведев (Россия, 3).

Александр Зверев (Германия, 6) — Кэмерон Норри (Великобритания, 19).

Миомир Кецманович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

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