Определились все участницы ⅛ финала в женской сетке Australian Open
Сегодня, 20 января, в Мельбурне завершился третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2024.
Сегодня, 20 января, в Мельбурне завершился третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2024.
Определились все участницы ⅛ финала в женской сетке соревнований, среди которых три российские теннисистки — Анна Калинская, Мария Тимофеева (Q) и Мирра Андреева.
Также борьбу на турнире продолжают Арина Соболенко (Беларусь, 2), Элина Свитолина (Украина, 19), Виктория Азаренко (Беларусь, 18) и Кори Гауфф (США, 4).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участниц четвёртого круга Australian Open — 2024.
Линда Носкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 19).
Виктория Азаренко (Беларусь, 18) — Даяна Ястремская (Украина, Q).
Ясмине Паолини (Италия, 26) — Анна Калинская (Россия).
Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Осеан Доден (Франция).
Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (Россия, Q).
Магдалена Френх (Польша) — Кори Гауфф (США, 4).
Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 11).
Аманда Анисимова (США, SR) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).