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20:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Определились все участницы ⅛ финала в женской сетке Australian Open

Сегодня, 20 января, в Мельбурне завершился третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2024.

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Источник: Чемпионат.com

Определились все участницы ⅛ финала в женской сетке соревнований, среди которых три российские теннисистки — Анна Калинская, Мария Тимофеева (Q) и Мирра Андреева.

Также борьбу на турнире продолжают Арина Соболенко (Беларусь, 2), Элина Свитолина (Украина, 19), Виктория Азаренко (Беларусь, 18) и Кори Гауфф (США, 4).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участниц четвёртого круга Australian Open — 2024.

Линда Носкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 19).

Виктория Азаренко (Беларусь, 18) — Даяна Ястремская (Украина, Q).

Ясмине Паолини (Италия, 26) — Анна Калинская (Россия).

Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Осеан Доден (Франция).

Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (Россия, Q).

Магдалена Френх (Польша) — Кори Гауфф (США, 4).

Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 11).

Аманда Анисимова (США, SR) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).

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