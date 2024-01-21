Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
Рейнджерс
21
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Питтсбург
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Эдмонтон
13
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Анахайм
53
Хоккей. КХЛ
13:00
Торпедо
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Вашингтон
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрозиноне
Кальяри
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Амур
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Северсталь
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Монреаль
94
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер
Торонто
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Даллас
26
Футбол. Зарубежный
16:00
Осасуна
Хетафе
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Монца
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Авангард
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Альмерия
Футбол. Зарубежный
20.01
Сельта
Реал Сосьедад
01
Хоккей. НХЛ
20.01
Аризона
Нэшвилл
32
Хоккей. НХЛ
20.01
Оттава
Виннипег
ОТ
12
Футбол. Зарубежный
20.01
Удинезе
Милан
23
Футбол. Зарубежный
19:30
Борнмут
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис
Барселона
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
Оттава
Хоккей. НХЛ
20.01
Филадельфия
Колорадо
47
Футбол. Зарубежный
20.01
Брентфорд
Ноттингем Форест
32
Футбол. Зарубежный
20.01
Валенсия
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
20.01
РБ Лейпциг
Байер
23
Хоккей. НХЛ
20.01
Баффало
Тампа-Бэй
13
Футбол. Зарубежный
20.01
Рома
Верона
21
Все события
Фоторепортажи
12Рождественская победа Андрея Рублева
14Ротенберг привел Россию к победе на Кубке Первого канала
07:41 (мск), источник: RT на русском

Россиянка Тимофеева проиграла украинке Костюк и вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Мария Тимофеева потерпела поражение от украинки Марты Костюк в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Наверх
Источник: AP 2023

Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6.

20-летняя россиянка допустила две двойные ошибки, не подав ни одного эйса, 19 раз ошиблась невынужденно и не воспользовалась ни одной из четырёх возможностей сделать брейк. Украинская теннисистка выполнила одну подачу навылет при одной двойной ошибке и 13 невынужденных и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Таким образом, Тимофеева вылетела с Australian Open.

В четвёртом круге Костюк встретится с американкой Кори Гауфф.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что болельщики спели «Калинку» после победы российской теннисистки Анны Калинской на Australian Open.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 WSJ: Израиль за время операции в Газе уничтожил менее трети боевиков ХАМАС
Гол Дорофеева и два ассиста Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь