Россиянка Тимофеева проиграла украинке Костюк и вылетела с Australian Open

20-летняя россиянка допустила две двойные ошибки, не подав ни одного эйса, 19 раз ошиблась невынужденно и не воспользовалась ни одной из четырёх возможностей сделать брейк. Украинская теннисистка выполнила одну подачу навылет при одной двойной ошибке и 13 невынужденных и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.