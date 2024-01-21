На Украине назвали рукопожатие теннисистки Котляр с россиянкой ошибкой

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240271&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча первого круга завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. По окончании матча спортсменки подошли к сетке и обменялись рукопожатиями. Ранее украинские теннисистки неоднократно отказывались от этой церемонии после матчей с представительницами России и Белоруссии.

«Федерация тенниса Украины поддерживает общую позицию украинских теннисистов не совершать рукопожатия (с представителями РФ). Наши ведущие игроки были информированы об этом и поддерживают эту позицию. Но ошибки всегда могут быть. Вот такая ошибка произошла сегодня с нашим игроком», — говорится в заявлении украинской федерации в Facebook*.

Отец 16-летней теннисистки Константин Котляр объяснил жест своей дочери тем, что у нее «эмоции били за край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение». Он назвал действие Елизаветы «определенно ошибкой» и добавил, что «Лиза глубоко сожалеет и уверяет, что больше никогда не позволит ничего подобного».