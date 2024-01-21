Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:00
Торпедо
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Рейнджерс
21
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Питтсбург
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Эдмонтон
13
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Анахайм
53
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрозиноне
Кальяри
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Северсталь
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Амур
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Вашингтон
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Осасуна
Хетафе
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Монреаль
94
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер
Торонто
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Даллас
26
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Монца
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Авангард
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Альмерия
Футбол. Зарубежный
19:30
Борнмут
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис
Барселона
Футбол. Зарубежный
20.01
Сельта
Реал Сосьедад
01
Хоккей. НХЛ
20.01
Аризона
Нэшвилл
32
Хоккей. НХЛ
20.01
Оттава
Виннипег
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
Оттава
Футбол. Зарубежный
20.01
Удинезе
Милан
23
Хоккей. НХЛ
20.01
Филадельфия
Колорадо
47
Футбол. Зарубежный
20.01
Брентфорд
Ноттингем Форест
32
Футбол. Зарубежный
20.01
Валенсия
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
20.01
РБ Лейпциг
Байер
23
Хоккей. НХЛ
20.01
Баффало
Тампа-Бэй
13
Футбол. Зарубежный
20.01
Рома
Верона
21
Все события
Фоторепортажи
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
15«Реал» обыграл «Атлетико» в сумасшедшем полуфинале Суперкубка Испании
09:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

На Украине назвали рукопожатие теннисистки Котляр с россиянкой ошибкой

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие украинки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой после матча на юниорском турнире в рамках Открытого чемпионата Австралии.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча первого круга завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. По окончании матча спортсменки подошли к сетке и обменялись рукопожатиями. Ранее украинские теннисистки неоднократно отказывались от этой церемонии после матчей с представительницами России и Белоруссии.

«Федерация тенниса Украины поддерживает общую позицию украинских теннисистов не совершать рукопожатия (с представителями РФ). Наши ведущие игроки были информированы об этом и поддерживают эту позицию. Но ошибки всегда могут быть. Вот такая ошибка произошла сегодня с нашим игроком», — говорится в заявлении украинской федерации в Facebook*.

Отец 16-летней теннисистки Константин Котляр объяснил жест своей дочери тем, что у нее «эмоции били за край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение». Он назвал действие Елизаветы «определенно ошибкой» и добавил, что «Лиза глубоко сожалеет и уверяет, что больше никогда не позволит ничего подобного».

* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Деградация или ренессанс? Почему Европа не тоскует по русским фигуристкам
'От гражданства России не откажусь': интервью фигуриста, покоряющего Европу
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь