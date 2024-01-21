17-летняя казахстанка дебютировала на Australian Open

17-летняя теннисистка из Алматы, занимающая 56-е место в юниорском рейтинге ITF, проиграла 15-летней Коккинис, которая располагается на 283-й позиции в мировой табели о рангах — 1:6, 4:6.
Для Талии, как и для Асылжан, это дебют на турнирах «Большого шлема». Теперь во втором круге местная теннисистка сыграет с победительницей матча между болгаркой Ивой Ивановой и датчанкой Лаурой Брункель.
Отметим, что Коккинис впервые в карьере обыграла соперницу из Казахстана. Ранее она проигрывала Соне Жиенбаевой и Полине Слепцовой.
Несмотря на поражение, выступления Арыстанбековой в Мельбурне не завершены. Она также сыграет в парном разряде, где выступит в дуэте с россиянкой Юлией Перепехиной.