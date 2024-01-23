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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко рассказала, как ей удалось добиться победной серии в четвертьфиналах «Шлемов»

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, за счёт чего ей удалось одержать победу в шести четвертьфинальных матчах на турнирах «Большого шлема» подряд.

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«Как мне удалось добиться такой серии в четвертьфиналах “Шлемов”? Настрой, то, что я не выхожу из себя на корте, не тороплюсь. Играю очко за очком, и всё, бьюсь за каждое очко, не перегружая голову мыслями о своих мечтах, о том, что я хочу сделать, сколько “Шлемов” хочу выиграть и так далее. Я смогла абстрагироваться от этого и сосредоточилась на себе и вещах, которые можно улучшить, на том, что мне на самом деле надо сделать для победы в каждом матче.

Думаю, дело в опыте. Я стала старше, более зрелой (улыбается). Всё приходит с опытом, с тяжёлыми поражениями, тяжёлыми матчами.

Помогал ли мне кто-то? Я четыре или пять лет работала с психологом. В определённый момент работа с психологом помогает, особенно молодым игрокам, просто начать играть в туре. Но в какой-то момент уже начинаешь ждать, что тебе помогут. Не решаешь проблемы сам, а ждёшь помощи со стороны.

И в какой-то момент я решила, что должна сама разобраться, как себя контролировать. Это было важнейшим решением для меня. Я по-настоящему взяла на себя ответственность за всё, что делаю, и это помогло мне лучше контролировать себя на корте.

Попадались ли мне видео, где я выхожу из себя на корте? Да, иногда вижу их (смеётся). Я не слишком горжусь некоторыми вещами, которые делала на корте. Это часть моего пути, и я рада, что столкнулась с этими испытаниями и смогла это исправить, стала спокойнее на корте. Я проделала большую работу и рада, что смогла это исправить", — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Отметим также, что Соболенко установила уникальное достижение, одержав победу во всех восьми четвертьфиналах «Шлемов», в которых принимала участие.

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