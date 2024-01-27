Болезни вопреки. Теннисист Зверев и еще 7 спортсменов со страшным диагнозом

Немецкий теннисист русского происхождения, олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио в мужском одиночном разряде Александр Зверев 26 января в упорной борьбе уступил в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2024 российскому теннисисту Даниилу Медведеву.

Что известно о болезни Александра Зверева?

Зверев всегда стремился выигрывать сложные матчи и бороться за крупнейшие трофеи. Недавно Александр поделился с мировой общественностью своим диагнозом. В интервью Зверев рассказал, что в возрасте 4 лет ему был поставлен диагноз сахарный диабет первого типа.

«Будучи маленьким мальчиком, я не задумывался об этом, осознание пришло позже. Хочу показать, что с этим заболеванием можно спокойно жить. Теперь, много лет спустя, с успехами за спиной, я чувствую себя комфортно и достаточно уверенно, чтобы публично рассказать об этом. Я нахожусь в привилегированном положении, чтобы вести жизнь так, как хочу. Всегда хотел играть в теннис, ездить на турниры по всему свету и быть одним из лучших теннисистов в мире», — сказал Зверев в интервью Sky Sport Germany.

Александр — не единственный спортсмен с подобным диагнозом, кто выигрывал золото на самом высшем уровне. Можно вспомнить американского пловца, пятикратного олимпийского чемпиона Гэри Холла-младшего. Его отец Гэри Холл-старший, дедушка и дядя также были олимпийскими пловцами. Плаванием Гэри начал заниматься в очень раннем возрасте, его первым тренером стал отец. В 1996 году на Олимпийских играх в Атланте 21-летний пловец рассматривался, как главная надежда сборной. Холл получил золото в составе эстафетных команд в вольном стиле и комплексном плавании. В 1999 году спортсмену поставили диагноз диабет I типа, но он нашел в себе силы побороть болезнь и вернуться на международную арену. На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году он завоевал золото на дистанции 50 метров вольным стилем и в командной эстафете, а также серебро в эстафете вольным стилем. В 2024 году в Афинах Холл одержал очередную победу на дистанции 50 метров.

Что говорят врачи о спортсменах с диабетом?

— Александр Зверев и пловец Гэри Холл-младший далеко не единственные такие спортсмены, — говорит врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов. — Мало кто знает, что сахарным диабетом 1-го типа страдал самый известный футболист в мире Пеле, была эта болезнь и у знаменитого канадского хоккеиста Боби Кларка. Спорт с аэробной нагрузкой без резких пауз и остановок, какие, например, бывают в силовых видах спорта (борьба, подъем тяжестей и т. п. ), не противопоказаны при диабете 1-го типа. Дело в том, что в профессиональном спорте при аэробных физических нагрузках усвоение глюкозы происходит без участия инсулина. Поэтому, бег, плавание, лыжи, футбол и многие другие виды спорта прекрасно подходя для людей с диабетом 1-го типа.

Проблема в том, что у нас детям с таким диагнозом обычно запрещают или не дают допуска к занятиям спортом. Это неправильно. Наша ассоциация подготовила методические рекомендации по этому вопросу, они были утверждены Минздравом, но к сожалению, в широкой практике это не находят применения. Врачам проще просто отказать ребенку в таких занятиях. Большую и позитивную роль в этом могут сыграть родители, если проявят свою волю и будут более настойчивыми. Для их детей это важно и полезно.

В моей практике был молодой спортсмен, которого я вел с 12 до 18 лет, он стал мастером спорта международного класса, бегал разные дистанции, включая и 50 км, а позже входил в олимпийскую сборную страны. Конечно, для таких достижений и в период соревнований и тренировок ему требовался так называемая виртуозная инсулинотерапия — очень тщательный и индивидуальный подбор дозы инсулина. Но сегодня все это вполне реально.

Кто еще из спортсменов побеждал, вопреки страшным диагнозам?

В мире спорта есть еще немало примеров серьезных достижений среди атлетов с серьезными заболеваниями.

Фигуристка Ирина Слуцкая не закончила свою карьеру после начала тяжелой болезни — васкулита. Ирина проходила длительный курс лечения и одержала много побед на высшем уровне. Слуцкой диагностировали редкое неизлечимое заболевание в 2003 году, и каждый выход на лед сопровождался огромным риском. Осложнения этого редкого аутоиммунного заболевания часто приводят к летальному исходу, но Слуцкая не бросила дело всей своей жизни и продолжала тренировки, рискуя не только карьерой, но и жизнью. Принимая лекарства, в 2005 году Ирина триумфально выиграла домашний чемпионат мира в Москве, через год стала чемпионкой Европы, а в Турине Слуцкая завоевала бронзу, доказав очередную победу над собой и своим недугом. Фигуристка борется с неизлечимой болезнью до сих пор. В декабре 2023 года во время студенческого форума Ирина призналась, что получила статус инвалида.

У футболиста Лионеля Месси в 11 лет нашли дефицит гормона роста. Врачи сообщили родителям Лионеля, что их сын может никогда не вырасти. Месси перестал расти, достигнув 132 сантиметров и 30 килограммов веса. Лионель отставал в развитии от сверстников на год. После обследования консилиум врачей поставил будущей звезде футбола неутешительный диагноз. Звезде мирового футбола в юном возрасте пришлось проходить дорогостоящее лечение, требующее ежедневных уколов в ноги. Пройденный курс лечения помог Месси вырасти до 169 сантиметров. Лионель смог стать лучшим бомбардиром, неоднократно выигрывал Лигу чемпионов и чемпионаты Испании, а в 2022 году стал чемпионов мира по футболу со сборной Аргентины.

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной США по футболу Тим Ховард много лет страдает от синдрома Туретта — генетически обусловленного расстройства центральной нервной системы, которое характеризуется двигательными и голосовыми тиками. Диагноз был поставлен Ховарду еще в шестом классе школы. Несмотря на болезнь, голкипер сумел завоевать Кубок Англии, а также дважды стать чемпионом Северной Америки в составе сборной США (2007 и 2017). Всего за национальную команду он провел 121 матч. Ховард завершил профессиональную карьеру в 2020-м в 41 год.

Футболист Эрик Абидаль столкнулся с еще более серьезным недугом. В 2011 году у защитника «Барселоны» диагностировали рак печени и провели операцию по удалению опухоли. Через некоторое время после хирургического вмешательства футболист вернулся на поле. Спортсмен считал, что оставил болезнь оставила его, однако вскоре футболисту потребовалась пересадка печени. После операции он снова поверил, что сможет выйти на поле. Зимой 2013 года Абидаль возобновил тренировки в составе «Барселоны» и даже сыграл несколько матчей. В 2014 году он перешел в греческий «Олимпиакос» и по итогам первенства стал чемпионом Греции, после чего объявил о завершении игровой карьеры.

Боксеру Дэниелу Джейкобсу в 2011 году поставили диагноз — остеосаркома. Этот вид рака костей спровоцировал у спортсмена частичный паралич в ногах. Болезнь также успела поразить легкие и частично нервы головного мозга. После операции, во время которой спортсмену удалили опухоль вокруг позвоночника, боксер прошел химиотерапию и болезненные процедуры физиотерапии. 19 месяцев понадобилось спортсмену, чтоб восстановиться. В 2012 году он вернулся на ринг и занимается благотворительностью. Джейкобс также основал собственный фонд, который помогает людям в борьбе с раком, ожирением и насилием.

Бегунья на длинные дистанции Кайла Монтгомери училась в обычной школе и занималась спортом. На одной из тренировок Монтогомери почувствовала необычные ощущения в ногах. После МРТ ей был поставлен ужасный диагноз — рассеянный склероз, который обычно диагностируют в возрасте от 20 до 50 лет. Монтгомери диагноз поставили в 15 лет. Сейчас она одна из самых быстрых бегунов на длинные дистанции в стране. Монтгомери тренируется шесть дней в неделю. Каждый раз после финиша спортсменку ждет подготовленная команда, которая прикладывает к ее ногам лед, чтобы к конечностям вернулась чувствительность. Несмотря на болезнь, Кайла в 2013 году выиграла чемпионат Северной Каролины, пробежав дистанцию 3200 метров с результатом 10 минут 48 секунд.