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10:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Появились кадры фотосессии Соболенко в белом платье с кубком Australian Open

Официальный аккаунт Australian Open опубликовал фото белорусской теннисистки Арины Соболенко в белом платье с кубком в руках.

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27 января 25-летняя белоруска победила китаянку Чжэн Циньвэнь в финале Открытого чемпионата Австралии-2024. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Соболенко.

Представительница Белоруссии защитила прошлогодний титул на Australian Open и стала двукратной победительницей турниров «Большого шлема». Также на ее счету 20 титулов на уровне WTA (из них 14 — в одиночном разряде).

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