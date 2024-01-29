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09:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шарапова поздравила Синнера с победой на Australian Open

Экс-первая ракетка мира Шарапова поздравила Синнера с победой на Australian Open.

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поздравила итальянца Янника Синнера с победой на Открытом чемпионате Австралии, который прошел в Мельбурне.

В воскресенье Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3) и впервые стал победителем Australian Open.

«Я знала, что когда-нибудь ты пожалеешь (об этом видео). Поздравляю, чемпион. Терпение, самообладание, класс», — написала Шарапова в соцсетях, прикрепив видео, где она и Синнер танцуют и поют рождественскую песню.

Синнеру 22 года, он впервые играл в финале турнира Большого шлема и стал третьим итальянцем, которому удалось стать чемпионом. Также он стал первым представителем Италии, выигравшим Australian Open. Этот титул — 11-й для итальянца, он занимает четвертое место в мировом рейтинге.

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