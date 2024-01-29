Шарапова поздравила Синнера с победой на Australian Open
Экс-первая ракетка мира Шарапова поздравила Синнера с победой на Australian Open.
Экс-первая ракетка мира Шарапова поздравила Синнера с победой на Australian Open.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поздравила итальянца Янника Синнера с победой на Открытом чемпионате Австралии, который прошел в Мельбурне.
В воскресенье Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3) и впервые стал победителем Australian Open.
«Я знала, что когда-нибудь ты пожалеешь (об этом видео). Поздравляю, чемпион. Терпение, самообладание, класс», — написала Шарапова в соцсетях, прикрепив видео, где она и Синнер танцуют и поют рождественскую песню.
Синнеру 22 года, он впервые играл в финале турнира Большого шлема и стал третьим итальянцем, которому удалось стать чемпионом. Также он стал первым представителем Италии, выигравшим Australian Open. Этот титул — 11-й для итальянца, он занимает четвертое место в мировом рейтинге.