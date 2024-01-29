Шарапова поздравила Синнера с победой на Australian Open

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240351&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поздравила итальянца Янника Синнера с победой на Открытом чемпионате Австралии, который прошел в Мельбурне.

В воскресенье Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3) и впервые стал победителем Australian Open.

«Я знала, что когда-нибудь ты пожалеешь (об этом видео). Поздравляю, чемпион. Терпение, самообладание, класс», — написала Шарапова в соцсетях, прикрепив видео, где она и Синнер танцуют и поют рождественскую песню.