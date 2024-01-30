Камбэком завершился матч второй ракетки Казахстана на турнире в Таиланде
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 70) стартовала на турнире Thailand Open в Хуахине (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 70) стартовала на турнире Thailand Open в Хуахине (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
В матче первого круга Путинцева встречалась с местной теннисисткой Тхасапорн Накло (№ 406). Соперница казахстанки взяла первый сет — 7:5. Но в двух остальных, Путинцева оказалась сильнее — 6:3. 6:2. Матч длился два часа и 22 минуты.
Во втором круге казахстанка сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (№ 71).