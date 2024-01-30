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30 января, источник: Sport24

Шевченко выиграл свой первый матч под флагом Казахстана в паре с Бубликом

Бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне выступающий за Казахстан, одержал первую победу после смены спортивного гражданства.

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В паре с другим представителем Казахстана Александром Бубликом Шевченко вышел в четвертьфинал парного турнира в Монпелье.

В матче ⅛ финала казахстанский дуэт обыграл американцев Эвана Кинга и Риза Штальдера — 6:4, 6:3.

В следующем круге Бублик и Шевченко встретятся с победителями матча Ллой Гласспул / Анри Паттен (Великобритания) — Анируд Чандрасекар / Виджай-Сундар Прашант (Индия).

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