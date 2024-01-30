Шевченко выиграл свой первый матч под флагом Казахстана в паре с Бубликом
Бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне выступающий за Казахстан, одержал первую победу после смены спортивного гражданства.
Бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне выступающий за Казахстан, одержал первую победу после смены спортивного гражданства.
В паре с другим представителем Казахстана Александром Бубликом Шевченко вышел в четвертьфинал парного турнира в Монпелье.
В матче ⅛ финала казахстанский дуэт обыграл американцев Эвана Кинга и Риза Штальдера — 6:4, 6:3.
В следующем круге Бублик и Шевченко встретятся с победителями матча Ллой Гласспул / Анри Паттен (Великобритания) — Анируд Чандрасекар / Виджай-Сундар Прашант (Индия).