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18:08 (мск), источник: Vesti.kz

Топовый теннисист выиграл второй матч после перехода под флаг Казахстана

Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№ 59) с победы стартовал на турнире в Монпелье (Франция), сообщают Vesti.kz.

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Источник: AP 2023

В матче первого круга Шевченко одолел чешского теннисиста Далибора Сврчину (№ 194) со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

Игра продолжалась два часа и 50 минут.

Во втором круге вторая ракетка Казахстана сыграет с французом Грегуаром Баррером.

Для Шевченко это был второй матч под казахстанским флагом. Ранее Шевченко дуэте с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом в ⅛ финала турнира в Монпелье выиграл американскую пару Эвана Кинга и Риза Сталдера — 6:4, 6:3.

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