Топовый теннисист выиграл второй матч после перехода под флаг Казахстана

Для Шевченко это был второй матч под казахстанским флагом. Ранее Шевченко дуэте с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом в ⅛ финала турнира в Монпелье выиграл американскую пару Эвана Кинга и Риза Сталдера — 6:4, 6:3.