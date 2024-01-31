Топовый теннисист выиграл второй матч после перехода под флаг Казахстана
Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№ 59) с победы стартовал на турнире в Монпелье (Франция), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№ 59) с победы стартовал на турнире в Монпелье (Франция), сообщают Vesti.kz.
В матче первого круга Шевченко одолел чешского теннисиста Далибора Сврчину (№ 194) со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
Игра продолжалась два часа и 50 минут.
Во втором круге вторая ракетка Казахстана сыграет с французом Грегуаром Баррером.
Для Шевченко это был второй матч под казахстанским флагом. Ранее Шевченко дуэте с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом в ⅛ финала турнира в Монпелье выиграл американскую пару Эвана Кинга и Риза Сталдера — 6:4, 6:3.